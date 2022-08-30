Посилення НАТО, зокрема щодо ядерного стримування, може перекшодити Путіну розширити війну, – Джеймс Дубік

Збільшення військових витрат країн-членів НАТО і зміцнення східного флангу Альянсу можуть перешкодити президент РФ Володимиру Путіну розширити війну.

Про це йдеться у колонці генерала-лейтенанта армії США у відставці, старшого наукового співробітника Інституту вивчення війни (ISW) Джеймса М. Дубіка для видання The Hill.

Це демонструє єдину рішучість проти незаконної агресії Путіна та використання ним військових злочинів як методу війни.

“Зміцнення НАТО включало посилення позицій ядерного стримування, що підказало Путіну, що ескалація – це ризик, на який він не повинен йти”, – зазачив Дубік.

Він додав, що цієї зими Путін, ймовірно, випробує єдність та рішучість Європи, попри те, що США та НАТО вже почали вживати заходів для пом’якшення використання російським лідером палива як зброї.

“І Китай, Північна Корея та Іран можуть вжити заходів, щоб перевірити міцність міжнародного порядку, базованого на правилах, а також американського лідерства у своїх географічних регіонах. Можна стверджувати, що ці дії вже почалися. Тож те, що може бути в найближчому майбутньому, залишається частиною “туману війни”, – зазначив він.

Дубік зауважив, що як це було принаймні з початку Другої світової війни, американська рішучість і лідерство демонструються. Ставки високі, і вони не обмежуються Україною.

“Знову ж, подобається нам це чи ні, але світ залежить від лідерства США. Америка не може досягнути успіху, керуючись своїми страхами; вона повинна прийняти рішення та діяти для досягнення своїх політичних цілей, пом’якшуючи ризики, властиві такому лідерству”, – зазначив американський військовий.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО може роками підтримувати Україну у війні з РФ.