Лінія 112 запрацює на території Києва та області у 2023 році

Єдина телефонна лінія екстреного зв’язку лінія 112 запрацює на території Києва та області наступного року.

Про це під час прямого ефіру розповів заступник міністра внутрішніх справ Ігор Бондаренко.

Лінія 112 передбачає двосторонню комунікацію із заявником та координацію екстрених служб на місце події.

Крім того, оператори лінії 112 будуть володіти іноземними мовами, також буде передбачена можливість подати звернення для людей із вадами слуху.

Необхідність якнайшвидшого впровадження лінії 112 показав аналіз роботи екстрених служб та служб безпеки на деокупованій території. У ситуації, коли були пошкоджені наземні комунікації на яких працювали лінії 101, 102, 103 і населення, яке не виїхало з міст, втратило можливість комунікації.

“Тоді розповсюджували мобільні телефони співробітників поліції та ДСНС, щоби підтримувати комунікацію з населення. Своєю чергою, лінія 112 – це не тільки уніфікація телефонного номера, це зміна методології реагуванні та комунікації з людиною, яка звертається по допомогу. Люди отримують можливість не лише в односторонньому порядку повідомити про подію, з ними оператор 112 буде підтримувати двосторонню комунікацію”, – сказав Бондаренко.

Він додав, що запровадження лінії вкладається в концепцію європейської лінії 112, де зараз також оновлюються протоколи методології реагування роботи операторів.

Нагадаємо, Нацполіція заявила про готовність до інтеграції в єдину службу "112" ще у січні 2020 року. Система "112" повинна інтегрувати декілька екстрених служб: поліцію, "швидку", службу порятунку, газову службу.