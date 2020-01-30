Нацполиция заявила о готовности к интеграции в единую службу "112"

Глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что ведомство готово к интеграции в единую экстренную службу "112". Об этом он сообщил на брифинге.

Клименко отметил, что законодательной инициативой Нацполиции является определение заявителя на момент его обращения в службу "102" для того, чтобы быстрее предоставить необходимую помощь.

Он также рассказал, что полиция избавляется от бюрократии и упрощает процедуру рассмотрения материалов по дорожно-транспортным происшествиям.

"Начиная с 1 февраля в городе Киев все сообщения о ДТП без потерпевших будут передаваться в управления патрульной полиции для регистрации и организации реагирования", - отметил Клименко.

Помимо этого, он заявил, что в течении 2019 года количество камер наблюдения увеличилось с 11 тыс. до 24 тыс., с которых 15,7 тыс. передают изображение непосредственно в ситуативные центры.

Напомним, в Украине еще в 2012 году уже пытались внедрить единый номер вызова экстренной помощи - "112" к чемпионату по футболу "Евро-2012", однако должным образом служба не заработала. Система 112 должна интегрировать несколько экстренных служб: полицию, скорую помощь, службу спасения, газовую службу. Единый номер Украина должна ввести до 2021 года, согласно Соглашению об ассоциации ЕС.