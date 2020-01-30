Фото: facebook.com/GLnewcustoms

На пункте пропуска "Шегини-Медика" на границе Украины и Польши в автомобиле с дипломатическими номерами нашли более 150 000 пачек сигарет.

Авто Citroen Jumper двигалось на въезд к Польше по полосе движения для машин дипломатов, сообщили на странице Галицкой таможни в Facebook.

"По информации СБУ о возможном использовании поддельных дипломатических документов, сотрудники таможни сразу отправили авто в место углубленного осмотра, во время которого нашли около 150 000 пачек сигарет", - уточнили таможенники.

Фото: facebook.com/GLnewcustoms

В частности, это сигареты ТМ "Copliment" и "Marlboro" с украинскими акцизными марками. Их было около 115 000, стоимость превышает 3 млн гривен. Также нашли сигареты ТМ "Минск" без акцизных марок в количество 40 000 пачек. Их стоимость станет известна после оценки.

Напомним, ранее две гражданки России спрятали под верхней одеждой медицинские приборы и пытались их перевезти через границу. Во время осмотра правоохранители обратили внимание на внешний вид женщин. Обе были одеты в объемные зимние куртки и имели вид неестественно тучных людей. Позже они признались, что под верхней одеждой спрятали медицинские приборы.