Киев занял третье место в Европе по уровню пробок

Киевляне проводят в пробках около часа в день.

В ежегодном рейтинге по уровню пробок Киев занял 12-е место в мире и третье место в Европе.

Об этом свидетельствует исследование аналитической компании TomTom.

По данным рейтинга, киевляне проводят в пробках 31 минуту каждый вечер и 26 минут каждое утро. По статистике, самая плохая ситуация на дорогах в четверг в 18 часов.

Наименее загруженным днем на киевских дорогах стало 28 апреля 2019 (7%), самый загруженный трафик был 23 января - 132%.

За год продолжительность пребывания в пробках набегает до 9 дней и 11 часов. За это время, согласно TomTom, можно связать 57 шапок, или 10 свитеров. Или посмотреть 200 эпизодов "Игры престолов".

В европейском рейтинге столица Украины уступает лишь Москве и Стамбулу, Одесса заняла седьмое место.

Рядом с Киевом во всемирном рейтинге расположились Бангкок и Мехико. Первое место в нем занял индийский город Бангалор, где уровень загруженности трафика составляет 71%, на втором - столица Филиппин Манила с таким же показателем и на третьем Богота (68%).

Также во всемирном рейтинге присутствуют еще три украинских города: Одесса (18-е место), Харьков (29-е) и Днепр (47-е). Всего рейтинг охватил 416 городов.