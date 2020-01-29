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В Киеве хулиганы оборвали LED-подсветку перил на Аллее художников

Полиция изучает записи камер видеонаблюдения на прилегающей территории.

В Киеве хулиганы оборвали LED-подсветку перил на Аллее художников
Фото: podil.kyivcity.gov.ua

В Киеве вандалы вырвали элементы LED-подсветки, вмонтированной в перила на Аллее художников, которая тянется от Андреевского спуска к фуникулеру.

Об этом сообщается на сайте Подольской районной администрации.

О происшествии сообщили в полицию. Сейчас правоохранители изучают записи камер видеонаблюдения на прилегающей территории, чтобы быстрее установить личности и найти хулиганов.

"Городская власть ежедневно воплощает новые проекты, работает над созданием комфортных и безопасных мест для киевлян и гостей столицы, однако мы ежедневно сталкиваемся с поступками людей, которые ради развлечений портят имущество, ведь эти вырванные элементы невозможно использовать в дальнейшем или продать", - заявил председатель Подольской РГА Виктор Смирнов.

Он подчеркнул, что вся эта территория охвачена зоной видеонаблюдения, поэтому у правоохранительных органов будет достаточно оснований привлечь вандалов к ответственности.

Также чиновники попросили киевлян и гостей столицы обращать внимание на подобные происшествия и сообщать о них в РГА и полицию.

Фото: podil.kyivcity.gov.ua

Фото: podil.kyivcity.gov.ua

Фото: podil.kyivcity.gov.ua

Напомним, летом 2018 года в Киеве открыли после реконструкции лестницу на Пейзажной аллее, которая является началом туристического маршрута в историческом центре столицы. Сейчас он ведет до Андреевского спуска и Аллеи художников. После реконструкции второй очереди парка "Владимирская горка" и строительства нового пешеходного моста, маршрут продлили до арки Дружбы народов.

Лестница обошлась Киеву в 15 млн гривен, а весь проект благоустройства склона стоил 89 млн гривен.

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