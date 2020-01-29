Международная помощь на почти 140 тыс. евро получена в рамках двустороннего сотрудничества.

В международном аэропорту "Борисполь" состоялась Официальная церемония передачи Государственной пограничной службе Украины оборудования для углубленного изучения документов от Федеральной полиции Германии.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

"Международная помощь на почти 140 тыс. евро получена в рамках двустороннего сотрудничества пограничных ведомств Украины и Германии. В частности, Федеральная полиция Германии передала ГПСУ видеоспектральные компараторы, микроскопы, компьютерную технику и другие приборы, которые будут использоваться в Главном экспертно-криминалистическом центре ведомства для изучения паспортных документов и выявления разного рода подделок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря полученному оборудованию пограничники завершили первый этап технического оснащения Главного экспертно-криминалистического центра ГПСУ приборами экспертного уровня для проведения проверки документов.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

"Это позволит в дальнейшем создать на базе этого центра Национальный контактный пункт проверки подлинности паспортных документов и будет способствовать его интеграции в систему экспертных служб пограничных органов европейских государств", - сообщили в Госпогранслужбе.

Напомним, ранее США передали украинским морским пограничникам спецоборудование для обороны морских рубежей.