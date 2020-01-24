Соединенные Штаты Америки передали украинским пограничникам спецснаряжение и оборудование для обороны морских рубежей.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Официальная церемония передачи международной помощи (в рамках проекта Программы по экспортному контролю и безопасности границ EXBS), состоялась сегодня, 24 сентября, на Одесском морвокзале.

В общем экипажи корабельно-катерного состава и бойцы отделов специальных действий ГПСУ получили более 3 тыс. предметов международной технической помощи на сумму около 29 млн гривен.

"Среди них немало средств, которые смогут сохранить жизнь и здоровье морских пограничников в случае аварийной или иной нештатной ситуации: бронежилеты с положительной плавучестью и специальные костюмы от гипотермии, а также самоспасатели изолирующего типа OCENCO M-20.2 (обеспечивают до 15 минут защиту органов дыхания во время эвакуации из задымленного помещения). Также среди полученного: наручные GPS-навигаторы, портативные газоанализаторы, различные приборы для освещения и осмотра судов", - отмечается в сообщении.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Напомним, ранее Норвегия передала украинским пограничникам в зоне проведения операции Объединенных сил оборудование на 1,5 миллиона гривен.