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"Укрзализныця" намерена отремонтировать 300-500 пассажирских вагонов в этом году

Предприятие изобрело модель, согласно которой можно отремонтировать 1 вагон за т1 миллион гривен, а не за 25 млн грн.

"Укрзализныця" намерена отремонтировать 300-500 пассажирских вагонов в этом году
Фото: Александр Рудоманов

Предприятие "Укрзализныця" сообщило, что изобрело модель, по которой в 2020 году можно осуществить капитальный ремонт в 500 пассажирских вагонов. Благодаря этому, предприятие рассматривает возможность отремонтировать 300-500 вагонов. Об этом сообщил пресс-центр УЗ со ссылкой на главу Евгения Кравцова.

"Согласно подсчетам специалистов "Укрзализныци", по этой формуле можно обновить один вагон за 1 млн грн. Для сравнения: полностью новый вагон сегодня стоит 25 млн грн, проведение капитального ремонта - 11-12 млн грн", - подчеркнули в компании.

По словам Кравцова, больше всего жалоб на качество пассажирских вагонов компания поступает из-за старых окон, изношенных туалетов и систем отопления.

"Мы нашли модель, как минимальными средствами провести капитальный ремонт по этим позициям. Это замена окон на новые стеклопакеты, замена санузлов, замена отопления", - отметил Кравцов.

По его словам, если удерживать такие темпы по ремонту вагонов, то примерно за три года можно забыть о "проблеме вагонов эконом-сегмента".

Напомним, раннее сообщалось, что в течение 2019 года "Укрзализныця" модернизировала 27 пассажирских вагонов, на что потратила 342 миллиона гривен. К концу 2019 планировалось еще модернизировать 2 плацкартных вагона. В 2020 году "Укрзализныця" планирует потратить 600 млн гривен на покупку новых пассажирских вагонов, а еще 500 млн гривен - на модернизацию существующих.

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