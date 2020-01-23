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Гончарук: "Украине никто не доверяет"
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​Оппозиция шокирована заявлением Гончарука о передаче "Укрзализныци" в управление Deutsche Bahn

Депутат напомнила, что "УЗ" - это стратегический объект величиной с 5% ВВП Украины.

​Оппозиция шокирована заявлением Гончарука о передаче "Укрзализныци" в управление Deutsche Bahn
Юлия Клименко
Фото: hubs.ua

Глава партии "Голос", экс-замминистра экономического развития и торговли Юлия Клименко прокомментировала заявление премьер-министра Алексея Гончарука о том, что в рамках меморандума Украины с Deutsche Bahn "Укрзализныцю" планируют передать в управление немецкой компании на 10 лет.

Об этом она написала в фейсбуке.

"Видимо, не только меня шокировало заявление премьер-министра Украины о передаче "Укрзализныци" в управление Deutsche Bahn на 10 лет. Как первая заместитель председателя комитета инфраструктуры я услышала эту феерическую новость первый раз прямо в Давосе. Судя по всему, премьер-министр Украины не только не экономист, но и не юрист. Он не знает, что правительство самостоятельно не может передать "УЗ" в управление, потому что это стратегический объект величиной с 5% ВВП Украины", - подчеркнула Клименко.

"Правительство, которое борется с коррупцией, рассказывает о прозрачности и приглашает в Давосе инвесторов в Украину,  под столом на тайных и неконкурентных условиях передает в управление крупнейшую компанию Украины немецкой компании, которая не является прибыльной и субсидируется немецким государственным бюджетом в огромных размерах - примерно 12 млрд евро", - добавила депутат.

Она также напомнила, что "УЗ" не только осуществляет грузовые и пассажирские перевозки, но и периодически возит танки и военную технику на фронт.

Напомним, 22 января Мининфраструктуры и немецкий Deutsche Bahn подписали меморандум о сотрудничестве. Премьер Гончарук заверил, что Украина полностью сохранит за собой контроль над "УЗ".

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