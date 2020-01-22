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Гончарук: "Украине никто не доверяет"

По мнению премьер-министра, экономически развитые страны отличаются от Украины хорошей репутацией.

Гончарук: "Украине никто не доверяет"
Алексей Гончарук
Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что развитые страны отличаются от Украины высоким уровнем доверия и хорошей репутацией. Одной из целей его правительства для стимуляции экономического роста является восстановление доверия к Украине. Об этом он сообщил в интервью The Report Newsweek, перевод которого опубликован на сайте Кабмина

"Мы должны понимать, что главные ресурсы XXI века – это информация и репутация, а не нефть или природный газ. Если у вас хорошая репутация, значит, вам доверяют и вы можете получить доступ ко всем желанным ресурсам. Причина, чем мы отличаемся (от развитых стран. - Ред.) очень проста: Украине никто не доверяет", – пояснил премьер-министр.

Он также отметил, что информационные барьеры наносят вред, поэтому информация должна быть открытой.

"Открытые данные должны стать нашей религией. Это создаст прекрасные возможности для развития нашей экономики. Открытая информация дает возможность инвесторам планировать будущие операции, а это то, что стимулирует людей. Я думаю, что Украина может быть ведущей страной в этом процессе увеличения возможностей", – заявил Гончарук. 

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что Украина станет самой быстрорастущей экономикой мира. 

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