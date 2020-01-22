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В "Укроборонпроме" представили первый украинский военный квадрокоптер

Запрос на разработку квадрокоптера от Министерства обороны поступил в марте 2019 года.

В "Укроборонпроме" представили первый украинский военный квадрокоптер
Фото: ukroboronprom.com.ua

Предприятие "Меридиан", которое входит в состав государственного концерна "Укроборонпром", представило военным собственную разработку - квадрокоптер "Берегиня" для разведывательных операций.

Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.

"Берегиня" - первый военный квадрокоптер отечественного производства. Его рама напечатана из карбона с помощью 3D принтера, вес - до 2 кг.

Фото: ukroboronprom.com.ua

Время полного развертывания комплекса при условии подготовки операторов - до 2 минут, замена аккумулятора - до 1 минуты. Беспилотник за 3 секунды набирает высоту 100 метров. При скорости ветра 20 м/с (тропический шторм) в ручном режиме им можно управлять без ограничений.

Предприятие получило запрос на разработку квадрокоптера от Министерства обороны в марте 2019 года.

Руководитель проекта разработки, 23-летний работник завода Максим Шеремет отметил, что "военные события на востоке Украины показали преимущества использования беспилотных летательных аппаратов".

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