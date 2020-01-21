Зеленский подписал закон о Фонде развития предпринимательства

Выделяются 2 млрд на запуск программы кредитов под 5, 7 и 9% для поддержки микро- и малого бизнеса.

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон "О Государственном бюджете на 2020 года" относительно обеспечения функционирования Фонда развития предпринимательства". Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

Предусматривается выделение 2 млрд гривен для запуска программы кредитов под 5, 7 и 9% для поддержки микро- и малого бизнеса.

"Программа даст возможность малым и средним предпринимателям открыть свое дело и создать тысячи рабочих мест уже в 2020 году", – заявили в ОПУ.

Фонд развития предпринимательства будет предоставлять помощь в виде компенсации процентной ставки до уровня 5,7 и 9% годовых по кредитам в гривне. Процент зависит от размера и вида бизнеса. Помимо этого, предпринимателям МСБ будут даваться частичные гарантии по кредитам, если им не хватает залога.

Напомним, 14 января 2020 года Верховная Рада поддержала этот законопроект и направила 2 млрд гривен в Фонд развития предпринимательства.

Он является одной из составляющих по реализации инициативы президента Владимира Зеленского – программы "5-7-9" по поддержке малого и среднего предпринимательства, которая должна заработать с 1 февраля 2020 года.