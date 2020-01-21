"Развод" по-украински

Верность традиции

Курортный городок Бад-Хоннеф благодаря мягкому климату называют "Рейнская Ницца". В районе Рендорф, на склоне Ленивой горы, расположился дом Конрада Аденауэра – канцлера, который возродил страну из пепла тяжелейшей катастрофы XX века, и которого по праву называют " отцом новой Германии".

Фото: imago/Arkivi На недатированной открытке изображен дом Конрада Аденауэра в Рендорфе

Сегодня - это дом-музей. Среди прочих исторических ценностей там хранятся письма-предупреждения министру экономики Людвигу Эрхарду, в которых канцлер возлагает на него ответственность за то, что "спаржа на еженедельном рынке в Бонне стоит от 1,2 до 1,4 марок", а цены в столовой Бундестага слишком высоки, указывая "главному экономисту" страны на необходимость принять неотложные меры.

В этом уютном доме 17 февраля 1951 г. Конрад Аденауэр встретился с эмиссарами Немецкой ассоциации фермеров, вежливо поприветствовав бизнесменов в изысканных черных сюртуках у входной двери. Аграрии жаловались канцлеру на низкие доходы и бедственное положение деревенских жителей на фоне улучшения в целом уровня жизни в стране, просили помощи государства и защиты от дешевого импорта.

Гости Аденауэра знали, как сделать свою просьбу более "убедительной" – они предупредили, что два миллиона разочарованных фермеров могут потерять свою симпатию к партии Христианско-демократический союз, среди основателей которой был сам канцлер. Это возымело эффект.

В политических речах Конрада Аденауэра после встречи чаще стали звучать публичные заверения, что федеральное правительство знает, какое большое экономическое и этическое значение имеет сельское хозяйство для Германии, что оно абсолютно необходимо для продолжения существования немецкого народа.

5 сентября 1955 г. был принят "Закон о сельском хозяйстве" (действующий до сих пор), а к нему – "Зеленый план" (Grüner Pläne) для поддержки развития отрасли. Закон указывает, что Бонн должен обеспечивать участие отрасли в прогрессивном развитии немецкой экономики, компенсировать присущие ей природные и экономические "провалы", повышать производительность и социальное положение аграриев. Фактически закон стал пактом солидарности сельского хозяйства и промышленности, положив начало созданию высокотехнологичного производства аграрной продукции в Германии.

Федеральный министр продовольствия Вернер Шварц, представляя в 1961 г. Бундестагу отчет о реализации "Зеленого плана", сообщил, что с момента запуска инициативы правительства доход отрасли на одного работника с полным рабочим днём увеличился на 70% и достиг 4000 марок. Это стало возможным благодаря 22 млрд. марок капитальных вложений, из которых 2,7 млрд. инвестировано в средства производства.

Фото: archiviostoricosamedeutz.com Deutz рекламный каталог для тракторов мощностью от 11 до 60 лошадиных сил (1952) 1

Значительная часть из приобретенных сельхозмашин и оборудования была выпущена в Германии благодаря тому, что ещё в 1952 г. приняли "Закон об инвестиционной помощи промышленности". Созданный для этих целей фонд и дополнительно привлеченные средства бизнеса содействовали развитию базовых индустрий Германии (подробнее - в статье "Билет и при нём задачи".

За 12 лет реализации "Зеленого плана" на сельхозтехнику пришлось 3/4 инвестиционной помощи государства на 1 га угодий. Немецкие эксперты предупреждали, что дальнейшая конкурентоспособность сельского хозяйства зависит от повышения эффективности техники, но собственных средств аграриев недостаточно для необходимого объёма инвестиций. Чтобы решить эту проблему, федеральное правительство запустило в 1966 г. Программу инвестиционной помощи фермерским хозяйствам (Investitionsbeihilfeprogramm für landwirtschaftliche Betriebe). Государство приняло решение субсидировать приобретение средств производства в размере 15% от подтвержденной приемлемой суммы инвестиций, но не более 30 тыс. марок в "одни руки". Помимо компенсации, был запущен механизм снижения процентных ставок до 3%.

С 1966 по 1969 гг. на реализацию программы выделили порядка 515 млн. марок. В Федеральном бюджете того времени была отдельная статья расходов – "Ассигнования на инвестиционную помощь аграриям" (Tit. 882 31 Zuweisungen für Investitionsbeihilfen für landwirtschaftliche Betriebe) в рамках категории "Модернизация оборудования компании" (Modernisierung der betrieblichen Ausstattung). Объем частных инвестиций, привлеченных благодаря господдержке, был в шесть-семь раз больше и составил порядка 3-3,5 млрд. марок. Помощь получили более 90 тыс. хозяйств.

Фото: kyrgystan.claas.com В период с 1967 по 1970 год было выпущено почти 1000 машин CLAAS GARANT

"Обкатанный" в Германии механизм решили распространить на соседние страны. Вице-канцлер ФРГ Вилли Брандт направил Федеральному президенту Германии письмо (№9III/ 1 — 68070 — 5039/69), которое содержало Меморандум о реформе сельского хозяйства в Европейском экономическом сообществе. Пункт 94 Меморандума указывал на необходимость расширения системы инвестиционной помощи (Investitionsbeihilfen) сельскохозяйственным предприятиям на покупку оборудования или строительство новых производств, а также отмечал, что размер помощи может достигать 30% и предоставляться либо в виде капитальных грантов, либо в виде процентных субсидий.

Спустя 60 лет Германия остается верной традиции. В стране реализуется Программа поощрения инвестиций в сельское хозяйство (Agrarinvestitionsförderungsprogramm). Она принята на 7 лет – с 2014 по 2020 гг. и финансируется из федерального бюджета, а также Земель и Евросоюза. Назначение не изменилось – модернизация с целью повышения эффективности и конкурентоспособности. В числе приоритетов остается приобретение новой техники и оборудования, до 20% стоимости которой аграриям компенсируют в форме гранта.

Благодаря такой политике правительства, Германия создала наиболее эффективный аграрный сектор – добавленная стоимость на 1 работающего составляет $46 тыс. (в постоянных ценах 2010 г.) при $28 тыс. в среднем по ЕС.

Фото: infoindustria.com.ua CLAAS

Однако причина успеха не только в помощи аграриям, но и в стимулировании инноваций сельхозмашиностроителей, которые при государственной поддержке стали мировыми технологическими лидерами. Сегодня бюджет на исследования и разработки только одной немецкой компании CLAAS равен бюджету Национальной академии наук Украины.

Шанхайский сюрприз

Китаю принадлежит 10% мировых пахотных земель. Отличительная черта рельефа страны – горные ландшафты. Землю обрабатывают мелкие фермеры, задача которых – накормить одну пятую мирового населения. Ежедневно этой работой занято более 200 млн. человек – масштаб населения Германии, Франции и Великобритании вместе взятых.

Земледелие в китайских текстах во все времена отождествлялось с " фундаментальной деятельностью " , но 2004 г. стал переломным в аграрной политике страны с принятием " Закона о содействии механизации сельского хозяйства ". Согласно статье 27, правительства страны и провинций должны выделять специальные средства фермерам на приобретение техники и оборудования, предоставляя им субсидии. Для китайских сельхозмашиностроителей наступило " золотое десятилетие " – годовые темпы роста начали исчисляться двузначными цифрами.

В 2014 г., когда экономика страны вступила в состояние " новой нормали " , обнаружились структурные проблемы отрасли – производство продукции невысокого качества доминировало, а высокотехнологичной сложной техники впускалось крайне мало. Ответом правительства на инновационное отставание стал запуск программы " Сделано в Китае 2025 ", где с реди приоритетов – обеспечение аграриев на 90% собственными высокотехнологичными сельхозмашинами, прежде всего, тракторами. Технологические инновации стали необходимым условием дальнейшей конкурентоспособности китайских машин и оборудования как на внутреннем, так и внешних рынках.

Фото: wemp.app Пахотные земли Китая

Когда местные компании окрепли, правительство перешло на новый уровень – программу поддержки сфокусировали на инновациях, экологических аспекта и энергоэффективности. Скорректированные условия для участия представили в "Руководящих принципах реализации субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники на 2018–2020 гг" . На государственном уровне обновили список техники, на покупку которой установлен фиксированный размер субсидий - 30% от продажной цены. Помимо этого каждая провинция вправе компенсировать фермерам покупку ещё до 3 наименований продукции с целью решения специфических проблемы сельского хозяйства региона. Чтобы уменьшить злоупотребления, разработали директиву "Меры по борьбе с незаконным использованием субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники". Она стала шоковой терапией для недобросовестных участников. Дилеры и машиностроители, которые были уличены в незаконных операциях и взяточничестве, теперь не просто "выпадают" из программы, а лишаются права в дальнейшем принимать в ней участие.

С момента запуска программы центральное правительство ассигновало более 200 млрд. юаней ($32 млрд.) на компенсацию аграриям. Им было продано более 43 млн. единиц сельскохозяйственных машин и оборудования китайского производства. Более 33 млн. фермеров обновили и расширили свой парк.

Результаты государственного субсидирования частных инвестиций в модернизацию аграрного сектора дали быстрый беспрецедентный в истории социально-экономический эффект. Уровень механизации сельского хозяйства Китая вырос с 33% в 2003 г. до 66% к 2018 г., а добавленная стоимость на 1 занятого в отрасли – с $1,3 тыс. до $3,8 тыс. Такая динамика эквивалентна росту за предыдущие 30 лет.

В то же время субсидии стимулировали развитие сельхозмашинострения – отрасль насчитывает более 2500 компаний, доход которых за 5 последних лет вырос на треть и превысил 450 млрд. юаней ($62 млрд.).

Китай с 1980-х гг. активно импортирует иностранных технологии, параллельно занимаясь реинжинирингом, копируя до мельчайших деталей мировых лидеров отрасли, заимствуя не только элементы дизайна, но и цветовую гамму.

Фото: baike.baidu.com Субсидии фермерам на покупку сельхозтехники в Китае

И хотя европейские производители со своими премиальными брендами сохраняют мировое технологическое лидерство, гарантируя высокое качество, китайские " имитации " постепенно пробиваются на рынок ЕС, привлекая фермеров, прежде всего, значительной разницей в цене. Благодаря мощной поддержке и преференциям китайского правительства они завоёвывают своё место под солнцем.

Фото: agriland.ie ENSING1

… а тем временем на берегах Днепра

Правобережная Украина в 1913 г. собирала основных хлебов около 67 пудов с десятины (~1т/га). Урожайность помещичьих хозяйств была на 17-20% выше, чем крестьянских, а валовая доходность с одной десятины – на 33% благодаря использованию передовых на то время средств производства. Украинские губернии тогда обеспечивали до 60% выпуска земледельческих машин и орудий Российской империи, но позволить себе их покупку могли только состоятельные хозяйства.

Благодаря мощному индустриальному и аграрному потенциалу Украина стала всесоюзной " и кузницей, и житницей". Со времени независимости из-за непрофессионализма и преступной бездеятельности чиновников в сельхозмашиностроении утрачены ряд компетенций, которые формировались десятилетиями, в т.ч. – двигателестроение (подробнее в статье "Индустриализация АПК".

Фото: hisdoc.ru Машиностроительный завод и склад земледельческих машин и орудий Карла Августовича Тренке, рекламная листовка, Харьков, 1896 г.

Выгодная конъюнктура мирового рынка позволила сельскому хозяйству Украины начать самостоятельно подниматься. Рекордные темпы дали основание экспертам прогнозировать к 2022 г. увеличение производства зерновых и масличных до 100 млн. тонн, а их экспорта – до 70 млн тонн. Политики рассматривают отрасль как локомотив экономического роста. Однако для этого мало оснований – добавленная стоимость отрасли на 1 работающего (Евростат называет это "apparent labour productivity" ) – наименьшая в Европе – всего лишь $5 тыс. Низкая производительность труда и неспособность накопить капитал для инвестирования в развитие – результат критически высокого уровня импортной составляющей, главным образом, техники и оборудования.

Напомним, когда правительство Германии в 1955 г. запустило механизм поддержки аграриев, их подъём стал возможен благодаря местной промышленности, которой годами ранее государство "подставило плечо", оказав инвестиционную помощь. В Украине, к сожалению, этот опыт, как и прочий, игнорируется (подробнее в статье "Любить по-немецки").

Несколько лет назад у нас также ввели дотации АПК, установив в Бюджетном Кодексе, что в 2017-2021 гг. ассигнования составят не менее 1% выпуска продукции в сельском хозяйстве. Аграрии, чтобы вовремя посеять и собрать урожай, покупают дорогую, надежную импортную технику, в т.ч. бывшую в употреблении, поскольку в Украине она не производится. Отечественным компаниям, у которых есть аналоги, сложно конкурировать с иностранцами, поскольку те имеют доступ к дешевым кредитам и пользуются различными стимулами и финансовой поддержкой своих правительств.

Запуская дотации в 2017 г., правительство обнадёжило аграриев и машиностроителей, что к 2019 г. на модернизацию мощностей будет направляться 20% общей суммы ассигнований, т.е. около 1,5 млрд. грн. По инициативе Национального комитета по промышленному развитию была разработана программа частичной компенсации стоимости отечественной техники и оборудования. Но " по ходу пьесы " государство стало менять правила, в т.ч. сокращать финансирование. 31 октября 2019 г. депутаты внесли изменения в бюджет, снизив расходы на программу до 681,8 млн. грн.! "Развод" по-украински и аграриев, и машиностроителей!

Примечательно, что накануне, Национальный комитет направил письмо Главе правительства и министру экономики, предоставив экспертную оценку результатов реализации механизма компенсации в 2018 г.: увеличение рабочих мест – 5 тысяч, сокращение импорта техники для АПК – 20%, рост производительности труда – 9%, налоговые поступления в бюджет от участников программы – в 1,5 раза выше ассигнований. Какой смысл резать курицу, несущую золотые яйца?

Фото: growhow.in.ua Техника, на покупку которой дается компенсация

Итоги 2019 г. показали, что на фоне общего падения промышленности компенсационный механизм оживил спрос и, соответственно, увеличил масштабы производства техники и оборудования – аграрии купили её на 30% больше, чем годом ранее, заплатив 5,8 млрд. грн.! На 1 грн. расходов из бюджета на компенсацию государство получило ... 3 грн. налогов и сборов от участников программы!

Мультипликатор 1:3 - следствие того, что аграрии частичную компенсацию получили "частично" – только 640 млн.грн., а 563 млн.грн. за октябрь-ноябрь 2019 г. правительство "не нашло" в конце года со ссылкой в духе "денег нет, но вы держитесь". Примечательно, что, как оказалось, остаток средств на едином счете Государственного казначейства на 1 января 2020 г. составил 17,5 млрд. грн.

Министр экономики Тимофей Милованов сообщил о принятии решения: частичная компенсация стоимости будет выплачена в 2020 г. после распределения средств в рамках бюджета Украины. Но тут, как говорят, есть один нюанс.

Ранее в бюджете была предусмотрена отдельная программа "Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей", по которой выделялась компенсация за технику. В 2020 г. все программы объединили в одну "кубышку" под тем же названием. 20 января текущего года руководство министерства экономики озвучило намерение выделить на компенсацию за технику 1 млрд.грн. Эта сумма включает в себя 563 млн.грн. долга перед аграриями за 2019 г. Таким образом, на поощрение частных инвестиций в модернизацию парка сельхозтехники в 2020 г. планируют направить лишь 437 млн. грн., что в 3 раза меньше прогнозных потребностей!

Фото: uprom.info Трактор «Сичеслав» производства «Сичеславского тракторного завода».

Однако официального решения по распределению 4 млрд.грн. на дотации аграриям, ещё нет. Пока Украина "думает", наши конкуренты набирают обороты. В Польше в 2020 г. поддержка сельского хозяйства выросла до 18,9 млрд. злотых (4,3% ВВП). В пересчете на гривны это 118 миллиардов, что почти в 30 раз больше, чем в Украине при том, что в агросекторе соседей официально занято 1,8 млн. человек, а в нас – 2,8 млн.

Поляки обеспокоены тем, что с 1 января 2020 г. граждане Украины смогут работать в Западной Европе, следовательно, 500 тысяч украинцев, по их мнению, предпочтут экономическую миграцию в Германию. Это приведет к росту стоимости рабочей силы в польском сельском хозяйстве и негативно повлияет на его конкурентоспособность. Парадоксально, что миграция украинских сельскохозяйственных рабочих беспокоит больше Польшу, чем Украину.

Те объемы помощи, которые выделяются украинским аграриям, настолько малы фоне европейских конкурентов, что выполняют скорее социальную, нежели экономическую функцию. Чтобы сформировать эффективный аграрный сектор, который обеспечит сельское население работой с достойной зарплатой, а также предотвратит трудовую миграцию и снимет социальную напряженность в регионах, необходимо, по примеру Германии, опираться на национальную промышленность.

В Украине невозможно за короткое время создать высокотехнологичное производство сложной сельхозтехники в отсутствии ряда компетенций. В то же время, вполне реально возродить выпуск тракторов, трансмиссий, прицепной техники. Для этого необходима государственная поддержка технологических инноваций в промышленности. Реализация инновационных бизнес-проектов на основе государственно-частного партнерства позволит быстро освоить производство на базе украинских разработок, а при необходимости, приобрести иностранные технологии и уменьшить зависимость от импорта. Механизм такой помощи разработан экспертами Национального комитета. Соответствующий проект нормативно-правового акта подготовлен. Его необходимо запускать.

При отсутствии инструментов привлечения потенциала украинской промышленности в развитие агросектора, наращивание государственных дотаций сельхозпроизводителям приведет к увеличению поставок иностранных товаров. Сейчас под давлением импортёров "бэушной" сельхозтехники ведутся разговоры об отмене 10-ти процентной пошлины на её ввоз в Украину. Это увеличит и без того огромное отрицательное сальдо торгового баланса, которое уже превышает 9 млрд. долл., приведет к валютным рискам, стагнации сельхозмашиностроения и смежных отраслей, что создаст угрозы экономической безопасности.

Игнорируя уроки истории, а также положительный современный опыт, в Украине сначала создаются проблемы, которые потом "мужественно" преодолеваются посредством организации оперативных штабов для "реагирования и избежания кризисных ситуаций в промышленности".

"Отец новой Германии" говорил: "Все под одним небом живём, но горизонт у всех разный". Украине нужно по примеру ЕС планировать программы и расходы на поддержку АПК на 5-7 лет. Реализация такого курса требует макроэкономической стабильности, где нет места резким валютным колебаниям. Это создаст благоприятные финансовые условия для принятия частным сектором решений об инвестициях в инновации и расширит горизонты наших возможностей.