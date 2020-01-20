На маршруты через мост Патона вышли только короткие троллейбусы

На маршруты через киевский мост имени Патона в понедельник вышли только короткие троллейбусы.

Информация об этом появилась утром 20 января в социальных сетях, она также подтверждается данными GPS-мониторинга общественного транспорта. Например, все троллейбусы маршрута №50 (Милославская - ст. м. Лыбедская) - одиночные, тогда как на укороченном маршруте №50к до Дарницкой площади ездят троллейбусы-гармошки.

В колл-центре "Киевпастранса" корреспонденту LB.ua тоже подтвердили эту информацию. "Да, да, это правда", - ответил собеседник издания, но причины такого решения он не сообщил.

На сайте "Киевпастранса" говорится, что на бульваре Перова по техническим причинам утром 20 января задерживалось движение троллейбусов №29, 50, 50к, а на проспекте Лобановского - троллейбусов №1, 11, 12, 42д.

Напомним, что в 2019 году стало известно о том, что Институт стальных конструкций имени Шимановского признал состояние моста Патона критическим.

Мост Патона через Днепр был введен в эксплуатацию в 1953 году и был крупнейшим в мире цельносварным мостом, у которого все швы, включая и монтажные, выполнены с помощью автоматической сварки. Это важнейшая транспортная артерия Киева, которая соединяет центр города с крупными левобережными жилмассивами.