Возгорание произошло в квартире на 4 этаже.

В Киеве на Троещине произошел пожар в 16-этажном доме. Об этом пишет Информатор.

Сообщение о пожаре на улице Каштановой поступило на линию "101" около 12:00. Оказалось, что горит одна из квартир.

Фото: https://kiev.informator.ua/

"Предварительно, горит трехкомнатная квартира на 4 этаже 16-этажного дома. Огонь удалось локализовать около 12:27", - говорится в сообщении.

Вскоре пожар удалось ликвидировать. Полностью выгорела одна комната.

Сообщается, что спасатели вынесли из огня женщину. Ее госпитализировали в больницу. Информация о других пострадавших уточняется.

Из-за пожара задержали движение автобусов №21, которые курсируют по улице Каштановой. Автобусы временно ездят по маршруту №73.