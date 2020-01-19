Принц Гарри и его супруга Меган лишатся королевских титулов
Принц Гарри и его супруга Меган лишатся королевских титулов
307 депутатов в Раде создали объединение за семейные ценности
307 депутатов в Раде создали объединение за семейные ценности
В Тернополе иностранные студенты устроили протест из-за смерти шестикурсницы медуниверситета
В Тернополе иностранные студенты устроили протест из-за смерти шестикурсницы медуниверситета
Николаевский судозавод отремонтировал самый большой десантный корабль ВСУ
Николаевский судозавод отремонтировал самый большой десантный корабль ВСУ
Глава МВФ заявила о риске наступления Великой депрессии в мировой экономике
Глава МВФ заявила о риске наступления Великой депрессии в мировой экономике
СБУ задержала "командира взвода разведки "ЛНР"
СБУ задержала "командира взвода разведки "ЛНР"
Киевские активисты призвали создать парк вокруг озера, возникшего на месте строительного котлована
Киевские активисты призвали создать парк вокруг озера, возникшего на месте строительного котлована
Патрульные повязали экс-главу ГАИ за пьяную езду
Патрульные повязали экс-главу ГАИ за пьяную езду
Студентка из Ганы выпила яд из-за проблем в тернопольском университете
Студентка из Ганы выпила яд из-за проблем в тернопольском университете
ГлавнаяОбществоЖизнь

На Троещине произошел пожар в многоэтажке

Возгорание произошло в квартире на 4 этаже.

В Киеве на Троещине произошел пожар в 16-этажном доме. Об этом пишет Информатор

Сообщение о пожаре на улице Каштановой поступило на линию "101" около 12:00. Оказалось, что горит одна из квартир.

Фото: https://kiev.informator.ua/

"Предварительно, горит трехкомнатная квартира на 4 этаже 16-этажного дома. Огонь удалось локализовать около 12:27", - говорится в сообщении.

Вскоре пожар удалось ликвидировать. Полностью выгорела одна комната. 

Сообщается, что спасатели вынесли из огня женщину. Ее госпитализировали в больницу. Информация о других пострадавших уточняется.

Из-за пожара задержали движение автобусов №21, которые курсируют по улице Каштановой. Автобусы временно ездят по маршруту №73.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также