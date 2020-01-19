В Чехии при пожаре в доме для людей с инвалидностью погибли восемь людей

Еще 30 получили ожоги различной тяжести или отравились дымом.

В городе Вейпрты в Чехии в доме для людей с инвалидностью произошел пожар, в результате которого погибли восемь человек. Об этом сообщает чешский сайт iRozhlas.

Возгорание произошло в воскресенье около 5 утра.

"На месте происшествия сообщили о 30 пострадавших. Три человека получили серьезные повреждения", - говорится в сообщении.

Другие люди получили незначительные травмы или отравились дымом, спасатели проверяют их состояние.

На месте происшествия работала пожарная служба и семь медицинских подразделений, в частности, два из Германии.

Причины пожара пока неизвестны.

Напомним, ранее в Польше во время пожара в хосписе погибли четыре пациента, еще 22 пострадали.