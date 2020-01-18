В Бразилии чиновника уволили за цитирование Геббельса

Сам он говорит о "риторическом совпадении".

Президент Бразилии Жаир Болсонару принял решение уволить секретаря по вопросам культуры в министерстве туризма Роберто Алвима после появления видео, где он предположительно цитирует министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса.

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Скандал разгорелся после того, как Альвим, представляя национальную премию в области культуры и искусства, в шестиминутном видеообращении произнес следующие слова: "Бразильское искусство следующего десятилетия будет героическим и национально ориентированным. Оно будет пронизано великой способностью эмоционального сопереживания и одновременно императивным, оно будет глубоко связано с чаяниями нашего народа. Или его не будет вообще".

На фоне при этом играл фрагмент оперы "Лоэнгрин" немецкого композитора Рихарда Вагнера, творчеством которого увлекался лидер нацистской Германии Адольф Гитлер.

Высказывания бразильского чиновника отчасти дословно повторяют слова Геббельса, которые тот произнес во время выступления в отеле Kaiserhof в Берлине 8 мая 1933 года.

Йозеф Геббельс

Сам Роберто Алвим заявил, что не цитировал лидеров нацистской Германии, речь идет о "риторическом совпадении". "Сама по себе эта фраза идеальна. Героизм и чаяния народа - это то, что мы хотим видеть в национальном искусстве", - написал он в "Фейсбуке".

Сразу после публикации видео на чиновника обрушилась волна критики. Его отставки, в частности, потребовали представители Конфедерации еврейских общин Бразилии, а также члены Национального конгресса (парламента) страны.

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