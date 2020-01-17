Преступление без наказания: 30 лет спустя после «черного января»

Об этих событиях пишут уже 30 лет в разных аспектах. Нам хотелось бы остановиться на нарушениях международных правовых норм при вводе войск и проведении карательных операций против мирных граждан, реакции международного сообщества на такие нарушения, политической и морально-этической ответственности мира при подобных случаях.
Начнем с того неоспоримого факта, что Указ Президиума Верховного Совета СССР о введении чрезвычайного положения в Баку был принят с серьезными нарушениями процедуры. Конкретно, Согласно пункту 14 статьи 119 Конституции СССР обязательным условием введения чрезвычайного положения являлся рассмотрение этого вопроса Президиумом Верховного Совета союзной республики. А тогдашний председатель Президиума Верховного Совета Азербайджана Эльмира Кафарова заявила решительный протест в связи с объявлением чрезвычайного положения в Баку. Более того, она заверила, что органы власти и управления Азербайджана не давали согласие на принятие подобного решения. Сами органы власти республики не принимали никакого решения о введении чрезвычайного положения.
21 января 1990 года чрезвычайная сессия Верховного Совета Азербайджанской ССР признала неправомерным ввод войск в Баку. Она приостановила Указ Президиума Верховного Совета СССР о чрезвычайном положении в столице Азербайджана. К нашему большому сожалению, международное сообщество, а также авторитетные международные организации, в том числе ООН, проигнорировали это трагическое событие в Азербайджане.
По своему масштабу и характеру реализации военной операции «черный январь» – событие, которое нуждается в серьезной международной оценке. На словах некоторые тогдашние советские политики выразили какое-то негативное отношение к действиям М.Горбачева или Д.Язова. Но, в целом, большинство считали, что Горбачев «поддерживал порядок», а некоторые зарубежные политики вообще в своих выступлениях отметили: «…эти события мы продолжаем рассматривать как внутреннее дело Советского Союза». Только лишь некоторые организации (например, независимая организация «Щит») и общества (например, «Мемориал» и «Хельсинкская Группа») говорили о нарушении прав человека и гражданских свобод, о необоснованном использовании армией силовых методов.
В результате, мягко говоря, лояльного отношения к «черному январю» до сих пор не наказаны основные виновники этих событий. Некоторые из них живут и здравствуют. Их преступным действиям до сегодняшнего дня не дана политико-правовая оценка и о них забыли даже журналисты.
Вместе с тем, остаются актуальными некоторые вопросы, связанные с «черным январем». Например, к чему привело равнодушие международного сообщества и его лояльное отношение к этой трагедии? В первую очередь, пассивное, лояльное и неадекватное отношение, которое привело к массовым убийствам гражданских лиц, создавало основу для последующих трагических событий, а также нарушений фундаментальных прав человека. В разных регионах мира участились случаи применения военной силы для «поддержания порядка». Известные события на Балканах и Ближнем Востоке – яркий тому пример. В целом наблюдалось изгои в нормах международного права. Супердержавы истолковывали разные пункты этих прав по своему усмотрению. И такой необъективный подход к нормам международного права порождал новые очаги напряженности.
Неслучайно, сегодня многие политические лидеры, эксперты, стратеги, аналитики говорят о глубоком глобальном геополитическом хаосе и турбулентности. На Ближнем и Среднем Востоке открывают раны некоторые конфликты. На Западе распространяется исламофобия. В самой Европе усиливаются радикализм и центробежные тенденции. Супердержавы ведут ожесточённую борьбу за лидерство и сферы влияния. А ведь все эти конфликтные ситуации связаны с несоблюдением норм международного права. «Черный январь» симптоматичен, в связи еще с одним, по нашему мнению, важным фактором, который имел место в те трагические дни. Более того, именно этот фактор сыграл существенную роль для агрессии против мирных граждан.
Имеется в виду тот ложный, необоснованный, необъективный и искусственно придуманный аргумент, который «горбачевский режим» приводил для оправдания и обоснования своих зверских преступлений. Речь идет о пресловутом «армянском погроме», который, якобы, устроили местные «националисты». И советская армия, якобы, пришла на помощь бедным армянам, проживающим в Баку и Сумгаите. Это – глубокая ложь, выдуманная для, повторяем, оправдания жестких и агрессивных действий регулярной армии.
Правда заключается в том, что КГБ СССР сам устроил эти погромы. В них участвовали, в основном, сами армяне. Конечно, в любом обществе найдутся молодые горячие головы, которые попадут в эту ловушку. И такая провокация получилось. Потом в «самом гуманном советском суде» наказали тех азербайджанских парней, которые участвовали в этих провокациях, а истинные виновники, в том числе, лица армянской национальности, исчезли. Но в Сумгаите попался некий Григорян – активный участник-провокатор этих погромов.
Логика, характер и способы действия советских солдат в те «черные для азербайджанцев» дни убедительно показывают, что главной целью операции было наказание азербайджанского народа за свободолюбие, за волю вести борьбу за освобождение страны и за государственный суверенитет. Руководство СССР хотело демонстративно напугать народ Азербайджана, чтобы он даже думать не мог о свободе. Для достижения своих целей они приказали армии сместить все, что встретится на улицах Баку и других городов страны. Поэтому солдаты убили 12-летнюю «экстремистку, активного участника армянских погромов» Ларису и ее отца пенсионного возраста. Армия действовала так «профессионально», что пули, выпущенные ими, нашли «цели» в кухнях «экстремистов – бабушек, дедушек и матерей». Азербайджанцы, украинцы, русские, евреи, лезгины… Все они были «погромщиками». Даже молодые люди, которые 21 января проходили мимо солдат, «оказались злыми погромщиками»!
Конечно, в этих процессах негативную роль сыграло и радикальное крыло Народного Фронта. Этот момент адекватно и конкретно отражен в документах парламента независимого Азербайджана. Но, вместе с тем, и международные организации тоже не принимали конкретные действенные меры против карательных операций советской армии. Почему-то мир «не увидел» элементы двойного стандарта в действиях горбачевского правительства СССР. А именно: под предлогом спасения армян (граждан СССР армянской национальности), фактически убивали граждан СССР других национальностей (украинцев, русских, азербайджанцев, евреев, лезгин, талышей и др., которые в то время проживали в Баку и других городах Азербайджана).
Даже сами армяне не верили в то, что М.Горбачев ввел войска для спасения армян. Потому что все в глубине души знали, что азербайджанцы, по характеру, – мирные люди и никогда с ненавистью не относились к представителям других народов. К армянам в Азербайджане всегда относились с уважением, и они имели хорошее положение в обществе. Сценарий интриг писали в столицах некоторых государств веками. Но в «черном январе» все свалили на азербайджанцев, что является большой несправедливостью! Более того, международное сообщество, в первую очередь, международные организации и супердержавы своими двойными стандартами лишили международное право «политического, правового и морального иммунитета» в политико-правовой оценке той страшной и кровавой трагедии.
Через 30 лет после январской трагедии Азербайджана глобальная геополитика почти каждый день страдает от двойных стандартов, «правовой турбулентности» и многочисленных конфликтов. Теперь ни одна страна мира не застрахована от разрушительного удара террора. Обеспечение суверенитета каждого государства стало актуальнейшей проблемой внешней политики. В нашем современном, полном геополитической турбулентности, мире риски разной природы угрожают каждому государству и каждому обществу.
…А ведь все это началось с лояльного отношения к «черному январю», с двойных стандартов и несоблюдения норм международного права. С того, что виновные в кровавой трагедии азербайджанского народа, до сих пор не привлечены к ответственности и не наказаны… Есть над чем подумать вместе…!
Источники
1. Черный январь. Баку, 1990: Документы и материалы. Б.: Азернешр, 1990, 288 с.
2. Том де Ваал. Глава 6. 1988-1990 г.г. Азербайджанская трагедия, Русская служба Би-би-си (8 июля 2005).