Письмо не тому адресату или как выйти сухим из воды

Никогда такого не было и вот опять. Каким–то дивным образом чиновники пишут заявления не тому адресату. Это я про заявление Гончарука. Для любого премьера в Украине – главное выйти сухим из воды и с хорошим личным рейтингом. Желательно без уголовных дел. Тут важно выбрать правильное время. Судя по записям – это не первый случай документирования друг друга членами команды. В таких условиях каждый день за три. Да еще за небольшую с точки зрения украинского чиновника зарплату. Обратите внимание что обращение к Президенту подано под самый занавес, в последний день работы парламента перед каникулами. Все будут иметь возможность уточнить позицию.

Фото: kmu.gov.ua

Другая причина такого сценария может быть набиванием себе цены и попыткой похода в самостоятельное политическое плавание, в случае обретения финансовых и медийных доноров для такого похода.

Политический кризис, результатом которого может стать отставка всего правительства имеет высокую вероятность. И это может быть только началом критического стечения обстоятельств для фракции Слуги Народа, лакмусом на готовность принимать кадровые решения и адаптироваться в условиях жесткой политической борьбы.

Но ирония в том, что Президент Зеленский не должен принимать никаких отставок и заявлений об отставке – это прерогатива Верховной Рады, парламент большинством голосов будет принимать решение об отставке Гончарука. Да он фактический лидер Слуги Народа и фракция в большей степени зависит от его решений.

Выступление Гончарука в Верховной Раде в пятницу вызвало удивление у многих депутатов – в парламент пришел, но заявление не принес. Дмитрий Разумков заметил, что заявления от премьера в аппарате Верховной Рады нет.

На фоне анонсированного Головой Верховной Рады дня вопроса к правительству о начисленных самому себе завышенных зарплатах и надбавках, предвкушения «мести» заевшимся министрам, красивое политическое заявление и спешный выход членов кабинета из зала после выступления Гончарука выглядело как попытка покинуть горящий поезд. Депутаты, особенно оппозиционных фракций, были явно недовольны.

Но тем не менее. Согласно ст. 115 Конституции Украины – последствия отставки премьер-министра – это прощание членами правительства. Исходя из результатов лифта многие могут сохранить за собой рабочие места. Но это шанс для перезагрузки и сброса балласта. Кто окажется балластом – посмотрим. Думаю, что не все были готовы к такому повороту событий. Хотя точечные кадровые изменения уже готовились. Так министр развития общин и территорий Алена Бабак написала заявление об увольнении – документ уже рассмотрел Кабмин и должен был рассмотреть профильный комитет Верховной Рады. Так же кандидатами на выход назывались министры экономики, юстиции, культуры и охраны здоровья. Если Бабак уже нашли замену, то другим пока нет. В случае отставки всего правительства главная проблема – кадровая, останется. За ее решение начнут состязание группы влияния на банковой, внутри фракции и конечно же внешние партнеры.

В случае отказа радой Гончаруку – он имеет все шансы стать политическим долгожителем и протянуть на бреющем полете как минимум до осени. Теоретически Рада в данном вопросе могла бы проявить свою субъектность. Соответственно и дать аванс всему Кабмину. Если вспомнить Яценюка то тот тоже писал заявление об отставке в 2014 году а уволили его аж в 2016 году. Но такого скорее всего не будет. Сильно многие жаждут “крови” молодых реформаторов. И голоса найдутся.

Проблема Зеленского очень короткая, точнее пустая скамейка запасных. Если это были “лучшие” представители, сливки грантовых проектов, то чего нам ожидать дальше. Возвращение в большую политику нафталиновых монстров или появление новых технократов? Есть ли в Украине стратеги способные вывести страну из кризиса. И это должна быть не только экономическая стратегия. Хотя надо понимать без экономического чуда других чудес тоже не произойдет.

Пока в правительстве нам продают инвестиции в спекулятивный капитал (ОВГЗ) как реальное достижение экономики в условиях отрицательного торгового баланса (по данным госстата дефицит в торговле за 2019 год составил 9,3 млрд.долл.) о реальных реформах говорить не приходится. Фактически это правительство подменило полноценную экономическую политику – монетарной и спекуляциями облигациями государственного займа. Последствия не заставили себя долго ждать. Зеленский, озабоченный отсутствием позитивных результатов в экономике, начал лично задавать вопросы премьеру о дефиците бюджета и укреплении гривны. Кроме того, проблем нашей экономике придают миграционные процессы. Ведь ВВП - прежде всего рабочие руки и рабочие места. На фоне деиндустриализации, высокого уровня коррупции и крена аграрного сектора правительство имеет малый запас прочности без четких инновационных и привлекательных для внутреннего инвестора решений.

Парламентские каникулы дадут президентской команде двухнедельный запас времени для консультаций в том числе с внешними и стейкхолдерами для формирования нового кабинета.

В связи с этим главным элементом торгов может стать не только кадровые назначения, но и рассмотрение закона о продаже земли. Нужно не забывать, что должность главы правительства будет важной в свете будущих местных выборов, распределения субвенций и задекларированной децентрализацией. Это должен быть локомотив позитивных изменений. В первую очередь на местах. Ведь там голосуют.