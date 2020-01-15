Иранский тест на профнепригодность. Видеоблог Сони Кошкиной
Иранский тест на профнепригодность. Видеоблог Сони Кошкиной
Помпео звонил Зеленскому, чтобы узнать, что он делает в Омане, - Елисеев
Помпео звонил Зеленскому, чтобы узнать, что он делает в Омане, - Елисеев
Первое выступление Яременко в Раде после секс-скандала встретили криками "Позор"
Первое выступление Яременко в Раде после секс-скандала встретили криками "Позор"
Евгений Дыхне: «Виноват тот, кто не закрыл воздушное пространство над Ираном»
Евгений Дыхне: «Виноват тот, кто не закрыл воздушное пространство над Ираном»
Ocean Plaza в Киеве залило кипятком, людей эвакуировали (обновлено)
Ocean Plaza в Киеве залило кипятком, людей эвакуировали (обновлено)
Казус Филарета
Казус Филарета
"Мені важливо, під яким пам’ятником зустрічатися – Тарасу Шевченку чи Захарченку"
"Мені важливо, під яким пам’ятником зустрічатися – Тарасу Шевченку чи Захарченку"
Появилось видео, на котором видно попадание двух ракет в самолет МАУ
Появилось видео, на котором видно попадание двух ракет в самолет МАУ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
ГлавнаяПолитика

Гончарук пояснил высокие зарплаты министров необходимостью побороть коррупцию

Он попросил журналистов не спекулировать цифрами, а "разбираться до конца".

Гончарук пояснил высокие зарплаты министров необходимостью побороть коррупцию
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Алексей Гончарук пояснил повышение заработных плат министрам стремлением правительства побороть коррупцию во власти.

"Наша принципиальная позиция - у правительства не будет коррупционеров и схем. Прекратив схематоз и сделав министрам белые высокие зарплаты, мы преодолеваем коррупционную практику во власти", - написал Гончарук в фейсбуке.

Он попросил журналистов не спекулировать цифрами, а "разбираться до конца". "В некоторых случаях министры в декабре получили с задержкой выплаты за несколько месяцев", - пояснил премьер.

По словам Гончарука, его правительство прекратило практику теневых схем и откатов в правительстве и министры живут на зарплату от налогоплательщиков. Данные о том, сколько они получают, открыты для общественности.

Гончарук также пообещал, что представители Кабмина вскоре предоставят "детализацию с объяснениями".

"Много лет в Украине чиновники официально получали по несколько тысяч гривен, а по теневым схемам воровали десятки и сотни миллионов долларов или получали зарплаты в конвертах. Им не нужна была официальная высокая зарплата, потому что они, официально прибедняясь, за кулисами грабили страну и людей", - подчеркнул Гончарук.

Премьер убежден, что работа государственных топ-менеджеров, которыми являются министры, должна соответственно вознаграждаться.

"Госслужащие всех уровней должны получать достойную зарплату, чтобы у них не было соблазна злоупотреблять своим служебным положением...", - добавил он.

Как сообщалось, Верховная Рада в пятницу, 17 января, планирует заслушать информацию членов правительства о зарплатах и премиях в органах исполнительной власти.

Напомним, 3 января издание "НВ" сообщило, что глава Минэкономразвития Тимофей Милованов, который жаловался на низкий оклад, осенью получал премии в размере от 345 до 587% оклада. В результате его итоговая зарплата в ноябре после уплаты налогов составила 64306 грн.

Позже стало известно, что гендиректор "Укрпочты" в 2020 году будет получать 1,89 млн гривен в месяц, а руководители "Нафтогаза" получат 700 млн гривен премии за отсуженные $2,9 млн у "Газпрома".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также