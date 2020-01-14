​Помощник Зеленского Ермак объяснил задержку с возвращением из Омана закрытием воздушного коридора

Помощник Владимира Зеленского Андрей Ермак отрицает, что президент в Омане встречался с председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком и объяснил промедление с его возвращением в Украину закрытием воздушного коридора в связи с крушением самолета МАУ в Иране.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

"Президент вернулся настолько быстро, насколько это возможно было в сложившейся в регионе ситуации. Как только был открыт воздушный коридор, который был ограничен в связи с трагедией, президент вылетел. Хочу также отметить, что так как это была частная поездка президента, ни копейки бюджетных денег не было потрачено ни на дорогу туда, ни на дорогу обратно", - сказал Ермак.

"Все спекуляции, а также конспирологические теории по поводу самолета, Медведчука, куда и как этот самолет летел, не имеют под собой никаких оснований и являются продолжением грязных технологий, которые имели место быть еще во времена президентской кампании – с тех пор не изменились ни заказчики, ни их методы", - добавил он.

Он также заявил, что версия попадания в самолет иранской ракеты была одной из основных у украинской стороны с самого начала.

Ермак убежден, что Иран признал свою вину "в результате оперативной, профессиональной и эффективной работы украинской группы в Тегеране, которая в том числе была подробно и всесторонне проинформирована партнерами Украины".

При этом он подчеркнул, что, несмотря на признание Ирана и на заявление о том, что это произошло в результате трагической ошибки, Украине еще предстоит установить, было ли это ошибкой или умыслом.

Напомним, Зеленский улетел на Рождество в Оман под предлогом рабочей поездки. После того, как в СМИ появилась информация, что президент с семьей без огласки поехал отдыхать на побережье Оманского залива, Офис президента написал, что глава государства отбыл в Оман с рабочей поездкой.

Рано утром 8 января самолет "Боинг-737", принадлежащий МАУ, упал спустя три минуты после взлета в Тегеране (Иран) из аэропорта Имама Хомейни. На борту вместе с экипажем было более 170 человек. Рейс PS752 должен был прибыть в Киев около 8 утра.

В тот же день Зеленский прервал визит в Оман, однако он возвращался в Украину почти сутки. Как сообщалось, перелет самолета Медведчука в Оман и обратно совпал с пребыванием в этой стране президента. По данным СМИ, в это же время туда прибыл с "делегацией из Москвы" самолет Bombardier с номером 9H-VJN, на котором, как сообщали "Схемы", Зеленский вернулся в Украину.

Медведчук позже заявил, что на самолете из Омана в Москву летела семья его дочери.