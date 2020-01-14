Оппозиционные депутаты Верховной Рады встретили криками "Позор" выступление главы комитета по внешней политики Богдана Яременко, который впервые после октябрьского секс-скандала вышел за парламентскую трибуну.

Как сообщает корреспондент LB.ua, Яременко - докладчик по проекту постановления с заявлением Верховной Рады по катастрофем самолета МАУ.

После того, как спикер Дмитрий Разумков заявил, что Яременко будет выступать с трибуны, в зале начались крики и свист.

Депутаты из "Слуги народа", напротив, решили поддержать Яременко, общавшегося с секс-работницами на рабочем месте, аплодисментами.

"Я благодарен коллегам по большинству. Думаю, что аплодисменты сейчас нецелесообразны, мы рассматриваем вопрос о потере жизней граждан Украины и других государств", - ответил на это Яременко.

Напомним, 30 октября издание "Буквы" сообщило, что Яременко (женатый мужчина, у которого есть двое детей) на пленарном заседании переписывался в онлайн-сети знакомств и спрашивал у проститутки об "условиях встречи". "Буквы" опубликовали фото переписки с текстом: "Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный – табу. Час – 100 долларов. Два часа – 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно".

Яременко сначала заявил, что специально спровоцировал журналистов, а переписка была постановкой. Позже тот же ресурс опубликовал еще одну переписку нардепа. Он писал девушкам, что женат и что он "новый человек в политике". После этого Яременко извинился перед женой, детьми и президентом.

На следующий день Яременко обвинил журналистов в "краже личной переписки" и пригрозил судом.