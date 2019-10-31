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Яременко: публикация переписки - табу

"Тот, кто сделал это, заработал от трех до семи лет".

Яременко: публикация переписки - табу
Фото: Макс Требухов

Депутат Верховной Рады Богдан Яременко, которого сфотографировали за перепиской с секс-работницей (хотя он называет это постановкой), обвинил журналистов в уголовном преступлении.

Об этом он сказал, выступая с трибуны парламента в четверг.

"Если у моей жены нет ко мне претензий, то у кого они есть? Претензии у моралистов. Если хотите поговорить о морали и о законе - давайте. В этой стране есть закон, который защищает  мою и каждого из вас переписку. Публикация переписки - уголовное преступление. Тот, кто сделал это оттуда, заработал от трех до семи лет", - сказал Яременко, указывая на ложу прессы.

По его словам, это не угроза, а напоминание.

"У меня украли мою переписку. Но еще хуже пользоваться украденным, перепродавать его. Те, кто обсасывают, высмеивают, делают перепосты краденных картинок, пользуются ворованным, перепродают его", - сказал он.

Фото: bykvu.com

"Я бы хотел поговорить о морали, но не с кем", - подытожил Яременко.

Напомним, 30 октября издание "Буквы" сообщило, что Яременко (женатый мужчина, у которого есть двое детей) на пленарном заседании переписывался в онлайн-сети знакомств и спрашивал у проститутки об "условиях встречи". "Буквы" опубликовали фото переписки с текстом: "Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный – табу. Час – 100 долларов. Два часа – 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно".

Яременко после этого заявил, что специально спровоцировал журналистов, а переписка была постановкой.

Теперь ему грозит отстранение с поста главы внешнеполитического комитета.

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