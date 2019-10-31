Глава комитета Рады оказался в центре секс-скандала
Глава комитета Рады оказался в центре секс-скандала
СМИ обнародовали еще одну переписку нардепа Яременко с девушками
СМИ обнародовали еще одну переписку нардепа Яременко с девушками
В Раде произошла потасовка из-за отказа создать следственную комиссию по событиям 2 мая в Одессе
В Раде произошла потасовка из-за отказа создать следственную комиссию по событиям 2 мая в Одессе
Зеленский назвал три этапа на пути к возвращению Донбасса
Зеленский назвал три этапа на пути к возвращению Донбасса
Сергей Сивохо: «Есть люди, которые находясь там (в ОРДЛО), готовы идти на выборы от «Слуги народа»
Сергей Сивохо: «Есть люди, которые находясь там (в ОРДЛО), готовы идти на выборы от «Слуги народа»
Рада сняла с рассмотрения законопроект Ляшко "Покупай украинское, плати украинцам"
Рада сняла с рассмотрения законопроект Ляшко "Покупай украинское, плати украинцам"
Антикоррупционный суд вынес первый обвинительный приговор
Антикоррупционный суд вынес первый обвинительный приговор
Израиль закрыл посольства по всему миру
Израиль закрыл посольства по всему миру
Друге задоволення президента: як пройшов інвестиційний форум у Маріуполі
Друге задоволення президента: як пройшов інвестиційний форум у Маріуполі
ГлавнаяПолитика

Нардеп Яременко извинился перед женой, детьми и Президентом

Парламентарий оказался в центре секс-скандала.

Нардеп Яременко извинился перед женой, детьми и Президентом
Богдан Яременко
Фото: facebook/УКРОП Українське об'єднання патріотів

Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко, который 30 октября оказался в центре секс-скандала, извинился перед женой, детьми и президентом Зеленским.

"Не все решения бывают одинаково удачными. Я удалил предыдущий пост и хочу извиниться перед всеми, кому своим необдуманным поступком создал проблемы от жены и детей до фракции и президента", - написал депутат в своем фейсбуке.

Накануне утром издание "Буквы" сообщило, что Яременко (женатый мужчина, у которого есть двое детей) на пленарном заседании переписывался в онлайн-сети знакомств и спрашивал у проститутки об "условиях встречи". "Буквы" опубликовали фото переписки с текстом: "Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный – табу. Час – 100 долларов. Два часа – 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно".

Яременко после этого заявил, что специально спровоцировал журналистов, а переписка была постановкой. Он также сказал, что ему звонила супруга, которая его "поблагодарила".

Позже депутат заявил, что публиковать фото переписки - это "не журналистика, а идиотизм".

В тот же день СМИ обнародовали еще одну переписку нардепа Яременко с девушками.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также