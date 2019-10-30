Директор Гутянского лесхоза Виктор Сыса задержан на взятке в 100 тысяч долларов США.

Об этом сообщил народный депутат от партии "Слуга народа" Алексей Кучер.

"Друзья, известный харьковский лесоруб Сыса был задержан на даче взятки. Говорят, хотел купить детектива НАБУ за 100 тыс. $. Не получилось", - написал он в фейсбуке.

Напомним, 17 июля президент Владимир Зеленский провел совещание по вопросам борьбы с незаконной природно-ресурсной хозяйственной деятельностью в Харьковской области. Отмечалось, что проблема незаконных вырубок и уничтожения лесов является общенациональной. Однако особенно остро она стоит в Харьковской области, поскольку показатель лесистости здесь - 12%, что меньше, чем в среднем по Украине.

Тогда же Зеленский звонил директору лесхоза Виктору Сысе и приглашал его в Офис президента, поскольку президенту доложили, что Сыса контролирует незаконные вырубки в области.

После визита Зеленского ГБР заинтересовалось вырубкой леса в Харьковской области.