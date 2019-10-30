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Антикоррупционный суд вынес первый обвинительный приговор

Экс-судью Апелляционного суда Днепропетровской области Посунся оштрафовали на 51 тыс. гривен за декларирование недостоверной информации.

Антикоррупционный суд вынес первый обвинительный приговор
Фото: Lb.ua

Высший антикоррупционный суд вынес первый приговор.

Об этом сообщил Совет общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро, передают "Українськi Новини".

"Высший антикоррупционный суд вынес свой первый приговор. Он стал обвинительным", - сказано в нем.

Коллегия судей в составе Елены Танасевич (глава ВАКС), Екатерины Сикоры и Татьяны Гавриленко признала экс-судью Апелляционного суда Днепропетровской области Надежду Посунся виновной в совершении преступления по ст. 366-1 Уголовного Кодекса (декларирование недостоверной информации).

Судью оштрафовали на 51 тыс. гривен, также ей запрещено занимать государственные должности в течение года. Именно о таком наказании просили прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Напомним, ВАКС был создан в июне 2018 года. 5 сентября 2019 года он начал работу.

18 сентября Верховная Рада внесла изменения в закон о Высшем антикоррупционном суде, чтобы избежать завала в его работе

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