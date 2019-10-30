Антикоррупционный суд вынес первый обвинительный приговор

Высший антикоррупционный суд вынес первый приговор.
Об этом сообщил Совет общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро, передают "Українськi Новини".
"Высший антикоррупционный суд вынес свой первый приговор. Он стал обвинительным", - сказано в нем.
Коллегия судей в составе Елены Танасевич (глава ВАКС), Екатерины Сикоры и Татьяны Гавриленко признала экс-судью Апелляционного суда Днепропетровской области Надежду Посунся виновной в совершении преступления по ст. 366-1 Уголовного Кодекса (декларирование недостоверной информации).
Судью оштрафовали на 51 тыс. гривен, также ей запрещено занимать государственные должности в течение года. Именно о таком наказании просили прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Напомним, ВАКС был создан в июне 2018 года. 5 сентября 2019 года он начал работу.
18 сентября Верховная Рада внесла изменения в закон о Высшем антикоррупционном суде, чтобы избежать завала в его работе