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СМИ обнародовали еще одну переписку нардепа Яременко с девушками

Нардеп пишет, что женат и что он "новый человек в политике".

СМИ обнародовали еще одну переписку нардепа Яременко с девушками
Богдан Яременко
Фото: Анна Стешенко

Журналисты показали новую порцию переписок главы комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, депутата от "Слуги народа" Богдана Яременко.

Фото переписки опубликовало в фейсбуке издание "Буквы".

На снимках видно, что Яременко общается с 18 (20)-летней девушкой и спрашивает ее: "Сколько тебе денег нужно в месяц?".

Другой девушке рассказывает, что женат и "новый человек в политике".

Напомним, утром издание "Буквы" сообщило, что Яременко (женатый мужчина, у которого есть двое детей) на пленарном заседании переписывался в онлайн-сети знакомств и спрашивал у проститутки об "условиях встречи". "Буквы" опубликовали фото переписки с текстом: "Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный – табу. Час – 100 долларов. Два часа – 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно".

Яременко после этого заявил, что специально спровоцировал журналистов, а переписка была постановкой. Он также сказал, что ему звонила супруга, которая его "поблагодарила".

Позже депутат заявил, что публиковать фото переписки - это "не журналистика, а идиотизм".

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