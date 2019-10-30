Законопроект о переходном правосудии планируют представить в ближайшие недели

"В ближайшее время - это вопрос нескольких недель - мы будем иметь готовый документ".

Рабочая группа по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, созданная президентом Владимиром Зеленским в Комиссии по вопросам правовой реформы, заканчивает подготовку законопроекта о переходном правосудии.

Об этом на Форуме единства в Мариуполе сообщил Александр Павличенко - заместитель главы этой группы и исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека.

"В ближайшее время - это вопрос нескольких недель - мы будем иметь готовый документ", - отметил Павличенко.

Законопроект должен включать в себя вопросы привлечения к ответственности боевиков, амнистии, возмещения убытков от разрушения имущества.

Напомним, рабочая группа осуществляет наработки правовых основ по созданию условий для реинтеграции в единое конституционное пространство Украины временно оккупированных территорий и населения, которое на них проживает.