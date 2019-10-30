В Раде произошла потасовка из-за отказа создать следственную комиссию по событиям 2 мая в Одессе
В Раде произошла потасовка из-за отказа создать следственную комиссию по событиям 2 мая в Одессе
Рада ввела штраф за перевозку детей без автокресла
Рада ввела штраф за перевозку детей без автокресла
В Днепропетровской области из скорой помощи на ходу выпал пациент
В Днепропетровской области из скорой помощи на ходу выпал пациент
Рада сняла с рассмотрения законопроект Ляшко "Покупай украинское, плати украинцам"
Рада сняла с рассмотрения законопроект Ляшко "Покупай украинское, плати украинцам"
В Золотом началось разведение войск (обновлено)
В Золотом началось разведение войск (обновлено)
Зеленский на фракции ругал депутатов за плохую дисциплину, - источник
Зеленский на фракции ругал депутатов за плохую дисциплину, - источник
Боец ММА после завершения боя, пребывая в состоянии грогги, решил провести прием против рефери
Боец ММА после завершения боя, пребывая в состоянии грогги, решил провести прием против рефери
​Фракция "Слуга народа" впервые заблокировала трибуну Рады
​Фракция "Слуга народа" впервые заблокировала трибуну Рады
"Слуги народа" встретили криками "ганьба" выступление Зинкевич в Раде
"Слуги народа" встретили криками "ганьба" выступление Зинкевич в Раде
ГлавнаяПолитика

Законопроект о переходном правосудии планируют представить в ближайшие недели

"В ближайшее время - это вопрос нескольких недель - мы будем иметь готовый документ".

Законопроект о переходном правосудии планируют представить в ближайшие недели
Фото: president.gov.ua

Рабочая группа по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, созданная президентом Владимиром Зеленским в Комиссии по вопросам правовой реформы, заканчивает подготовку законопроекта о переходном правосудии.

Об этом на Форуме единства в Мариуполе сообщил Александр Павличенко - заместитель главы этой группы и исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека.

"В ближайшее время - это вопрос нескольких недель - мы будем иметь готовый документ", - отметил Павличенко.

Законопроект должен включать в себя вопросы привлечения к ответственности боевиков, амнистии, возмещения убытков от разрушения имущества.

Напомним, рабочая группа осуществляет наработки правовых основ по созданию условий для реинтеграции в единое конституционное пространство Украины временно оккупированных территорий и населения, которое на них проживает.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также