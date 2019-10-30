Сенцов рассказал о "контрреволюции ненависти" в Украине

Режиссер Олег Сенцов заявил, что в Украине с 2014 года возникла атмосфера ненависти.

"Две проблемы Украины, которые знают все, - внешняя (Путин и российская агрессия) и внутренняя (коррупция). Есть и другие, но это главные. Вернувшись сюда, находясь дома, я увидел и третью проблему. Это мы сами", - сказал он в среду во время выступления на Форуме единства.

По его словам, сегодняшняя Украина отличается от той, которая была в 2014 году, нетерпимостью и неуважением друг к другу.

"Я хорошо помню, как было тогда, той зимой, когда мы общались друг с другом вежливо, корректно, открыто и честно. Я помню тот свет и тепло, которые были между людьми. Это все помогало мне все пять лет. Я знал, ради чего я рисковал всем, ради чего сижу. Приехав и увидев постепенно, что происходит в нашем обществе, я обнаружил, к моему большому сожалению, что мы все это потеряли. Революция достоинства превратилась в контрреволюцию ненависти. Как бы горько это не звучало. Мы очень агрессивны друг к другу, очень раздроблены, нетерпимы к любому мнению. Нет, не врагов в Мордоре, а своих, близких, у которых та же цель. Скажем, мы чуть-чуть не сходимся в нашем понимании будущего Украины - этот человек является для нас врагом. Это неправильно. Так нельзя", - сказал Сенцов.

По словам режиссера, раздробленная страна "не способна победить никого".

"Мы разные, это хорошо. Но мы должны уважать друг друга. Людей, у которых другое мнение, которые видят по-другому будущее Украины. Без уважения не будет ничего", - сказал он.

Сенцов добавил, что для него идентификация "свой-чужой" проходит через ответ на вопрос "Чей Крым".

Он также сказал, что не является сторонником "ни пана Порошенко, ни пана Зеленского", и готов как хвалить власть за правильные поступки, так и ругать.

"Если руководству нашей страны удастся прекратить огонь, чтобы не гибли наши солдаты, если им удастся вернуть всех наших пленных, я скажу, что у нас отличное руководство. Если наш президент сможет сломать ту коррумпированную систему, которая изъедает нашу страну изнутри, как ржавчина, я скажу, что у нас лучший президент. Если интересы страны будут преданы, я увижу, что это зрада, я так и скажу. Если не президент сломает систему, а система президента, я не промолчу", - пообещал Сенцов.