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Олег Сенцов и Владимир Балух пришли на акцию в поддержку украинских узников Кремля

В акции принимают участие также родственники политзаключенных.

Фото: Lb.ua

В Киеве на Софийской площади проходит акция в поддержку украинских узников Кремля. В ней среди прочих принимают участие родственники заключенных крымских татар — Марлена Асанова, Эдема Смаилова, Тимура Ибрагимова. На акцию также пришли режиссёр Олег Сенцов и Владимир Балух, сообщает корреспондент LB.ua с места событий.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

«Все свои пять лет в плену я понимал, что про нас не забыли. Спасибо за то, что продолжаете бороться, и я со своей стороны тоже буду», - сказал Сенцов. Он напомнил, что на сегодняшний день в российских тюрьмах остается 87 украинских политзаключённых.

Фото: Наталія Шимків

Фото: Lb.ua

Фото: Наталія Шимків

Фото: Наталія Шимків

Фото: Lb.ua

«У нас была большая надежда на обмен 7-го числа. Мой сын Валентин Выговский уже шестой год сидит в российской тюрьме за якобы шпионаж», — говорит участник акции Петр Выговский.

«Мой супруг филолог по профессии, но он уже два года находится в неволе за свою гражданскую позицию. Мы бы хотели, что бы вы все это освещали, и мировое сообщество услышало нас. На сегодняшний день тюрьмы переполнены людьми», - говорит Айше Асанова, чей муж Марлен Асанов, которого Россия обвиняет в терроризме, на днях был этапирован из Крыма в российское СИЗО.

Также на акцию пришла мать Тимура Ибрагимова: «Мой сын сидит в неволе уже два года. Он был гражданским журналистом, снимал все на телефон, и за это его преследовали".

Фото: Наталія Шимків

«Такие акции действительно помогают, доказательство этому я — стою перед вами в Киеве. Спасибо за акции, что не покладая рук, вы все ездите и чем больше будет информации, тем быстрее мы поможем», - сказал Владимир Балух.

На акции также можно подписать письма, которые активисты потом отправлять узникам в тюрьмы. Сделать это можно сегодня до 18.00 на Софийской площади.

Фото: Наталія Шимків

Фото: Наталія Шимків

Организаторы акции — Объединение родственников политузников Кремля, Крымская правозащитная группа, Zmina.Центр прав человека, Украинская хельсинская группа, Crimea SOS, Save Oleg Sentsov и Центр Громадских Свобод. 

«Это 11-й город, в который мы приехали с инсталляцией — 87 капканов с надписью «Сделано в Кремле». Капканы символизируют те ловушки, в которой попали граждане на оккупированных территориях за свои взгляды», — прокомментировала глава Центра информации по правам человека Татьяна Печончик. 

Наталія ШимківНаталія Шимків
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