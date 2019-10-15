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​В среду в Киеве до +22 градусов, без осадков

Ночью в столице +8…+10 градусов.

​В среду в Киеве до +22 градусов, без осадков
Фото: kyivcity.gov.ua

В среду, 16 октября, в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +20…+22 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины небольшая облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +17…+24 градуса, в Закарпатье +20…+25 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью 0…+5 градусов, днем +12…+17 градусов.

На севере Украины небольшая облачность, без осадков, в Черниговской и Сумской областях ночью и утром местами туман, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +17…+23 градуса.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +17…+23 градуса.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +16…+23 градуса.

На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+12 градусов, в Запорожской области +3…+8 градусов, днем +17…+24 градуса.

В Крыму небольшая облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +19…+24 градуса.

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