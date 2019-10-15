​Суд РФ смягчил приговор обвиненному в шпионаже украинцу Давыденко до 7 лет колонии

По информации адвоката, украинца включили в список на следующий обмен пленными.

Верховный суд Российской Федерации снизил срок наказания с 10,5 лет до 7 лет колонии строгого режима гражданину Украины Константину Давыденко, осуждённому за шпионаж в пользу украинских спецслужб.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Приговор Верховного суда Крыма в отношении Константина Давыденко изменить, ...назначить наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - огласил решение судья.

Таким образом, суд назначил Давыденко наказание ниже предела, так как статья за шпионаж в РФ предусматривает от 10 до 20 лет заключения.

Кроме того, адвокат Давыденко Дмитрий Динзе сообщил, что украинца включили в новый список по обмену между Россией и Украиной.

"Да, Давыденко включён", - сказал адвокат.

Напомним, Давыденко задержали в оккупированном Симферополе в феврале 2018 года. По версии ЦОС ФСБ, он "целенаправленно собирал и передавал спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ и в отношении сотрудников ФСБ России".

Подконтрольный России Верховный суд Крыма в июне 2019 года приговорил его к 10,5 годам лишения свободы. Давыденко был признан виновным по статье 276 УК РФ (шпионаж), дело рассматривалось в закрытом режиме.