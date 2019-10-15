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Боевики обстреляли из пулеметов участок разведения у Золотого

"Оккупанты демонстрируют свое нежелание соблюдать взятые на себя обязательства".

Боевики обстреляли из пулеметов участок разведения у Золотого
Фото: ТАСС

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что боевики снова обстреляли участок разведения сил №2 (пос.Золотое-4, г. Золотое Луганской области).

Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Обстрелы на этом участке фиксируются вторые сутки - оккупанты демонстрируют свое нежелание соблюдать Минские договоренности и взятые на себя обязательства", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, 14 октября боевики совершил обстрелы вблизи населенных пунктов Новолуганское, Лебединское и Водяное с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120-мм (3 мины) и 82-мм (7 мин).

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"Такое циничное поведение свидетельствует о заинтересованности противника в дальнейшем обострении конфликта. Напомним, Минскими договоренностями определено, что разведение сил и средств может быть осуществлено только после соблюдения режима прекращения огня в течение семи суток", - заявили в штабе ООС.

Напомним, успешное разведение сил у Петровского и Золотого является российским условием для встречи лидеров стран нормандской четверки".

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