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Работу ДнепроГЭС планируют продлить на 50 лет

ДнепроГЭС - старейшая станция Днепровского каскада, ее ввели в эксплуатацию в 1932 году.

Работу ДнепроГЭС планируют продлить на 50 лет
Фото: uhe.gov.ua

Срок эксплуатации плотины Днепровской ГЭС необходимо продлить на 50 лет, а масштабная реконструкция должна начаться через два года.

Об этом во время поездки в Запорожье заявилгенеральный директор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота, передает "Укринформ".

"Сегодня мы вместе с иностранными партнерами проводим техническую экспертизу и потом будем принимать решение, какие меры необходимо предпринять, чтобы продлить срок эксплуатации плотины на 50 лет", - сказал Сирота.

Он также отметил, что сейчас проводится работа по разработке проекта, ведь оставлять мостовой переезд через плотину в нынешнем виде опасно.

"Консольного типа, каким он является на сегодня, переезд, скорее всего, не будет. Скорее всего - будет двухъярусный", - спрогнозировал Сирота.

ДнепроГЭС является старейшей станцией Днепровского каскада, ее ввели в эксплуатацию в 1932 году.

Напомним, 10 июня начался ремонт на автодорожном переезде через плотину ДнепроГЭС. На участке запретили проезд грузового и крупногабаритного транспорта, а для горожан организовали перевозки через реку на теплоходах.

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