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В Запорожье столкнулись маршрутка и грузовик, один человек погиб

Сообщается о восьми госпитализированных, из них двое несовершеннолетних.

В Запорожье столкнулись маршрутка и грузовик, один человек погиб
Фото: Львівська область онлайн

Сегодня днем, 9 октября, в Заводском районе Запорожья произошло ДТП с участием грузовика и маршрутки, в результате чего погиб один человек, восемь госпитализированных, из них двое несовершеннолетних.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Запорожской области агентству "Украинские новости".

По данным ведомства, около 14:20 на ул. Истомина микроавтобус Mercedes Sprinter врезался в заднюю часть грузовика. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Напомним, в Запорожье 14-летний подросток на родительском авто не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. Парень скончался от полученных травм под наблюдением врачей. Водитель другого авто и двое пассажиров 2004 и 2005 годов рождения, с телесными повреждениями были доставлены в больницу.

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Источник: "Украинские новости"
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