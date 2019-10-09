Командование ООС прокомментировало слухи о следующих точках разведения сил

Заместитель командующего штаба Операции объединенных сил на Донбассе Богдан Бондарь прокомментировал появившуюся информацию об одном из вариантов окончательного разведения войск, если оно все-таки состоится.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По этому варианту, так называемыми "серыми зонами" могут стать то же Широкино, Пески, Гранитное и другие, подконтрольные Киеву населенные пункты, в демилитаризованную зону также войдут Опытное, Светлодарск, Крымское, Павлополь, Екатериновка, Луганское, а частично демилитаризованными будут Талаковка, Бердянское.

"Пока что, возможно, это один из вариантов, которые рассматриваются", - отметил Бондарь.

"Но мы должны заметить, что и противник также будет отходить из Ясиноватой, частично из Донецка, из Сокольников. Из тех населенных пунктов, которые сейчас пока не контролируются ВСУ. И все эти вопросы должны будут рассматриваться, как минимум, трехсторонние и в «нормандском формате»", - добавил он.

По словам Бондаря, пока что планируется завершить разведение на трех участках, а в дальнейшем, возможно, - перейти к другим вариантам, если они будут предложены украинской или противоположной стороной.

"Пока обсуждение по другим участкам не проводилось", - подчеркнул замкомандующего штаба ООС.

Напомним, 1 октября в Минске договорились о разведении войск в Петровском и Золотом в Луганской области. Разведение должно было начаться 7 октября, но его перенесли из-за обстрелов со стороны пророссийских боевиков.

Теперь необходимо ждать следующий период в 7 дней, который должен подтвердить, что у сторон серьезные намерения. Если разведение сил начнется, но не будет выполняться, то ВСУ вернутся на свои позиции.