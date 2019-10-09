В Ровно во время несения службы застрелился полицейский

34-летний полицйеский проработал в органах внутренних дел 13 лет.

В Ровно в ночь на 9 октября найден мертвым с огнестрельным ранением головы 34-летний инспектор дежурной части городского отдела полиции.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

"Во время несения службы коллеги старшего лейтенанта полиции услышали подозрительный звук, прозвучавший с недействующей комнаты для задержанных. Когда они прибежали, обнаружили дежурного без признаков жизни. По предварительным данным полицейский покончил жизнь самоубийством, совершив выстрел из табельного оружия. Мотивы совершенного выясняются", - говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование по предварительной правовой квалификации ч.1 ст.115 Уголовного кодекса. Сейчас определяется подследственность производства. Кроме того, работниками внутренней безопасности и отдела инспекции личного состава проводится служебное расследование.

Отмечается, что 34-летний полицйеский в органах внутренних дел проработал 13 лет, а в занимаемой должности дежурного - почти три года. У него осталась жена и двое малолетних детей.

Напомним, в сентябре в Харькове охранник исправительной колонии застрелился из автомата на смотровой вышке.