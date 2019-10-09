В Виннице арестовали американца, воевавшего на стороне Украины в зоне АТО
В Виннице арестовали американца, воевавшего на стороне Украины в зоне АТО
The Insider: Зеленский в Нью-Йорке виделся с бизнесменом, связанным с международным криминалом
The Insider: Зеленский в Нью-Йорке виделся с бизнесменом, связанным с международным криминалом
Почему представитель ОБСЕ Сайдик не смог ответить, чей Крым
Почему представитель ОБСЕ Сайдик не смог ответить, чей Крым
Деревянченко и Головкина отстранили от бокса
Деревянченко и Головкина отстранили от бокса
NYT рассказала о диверсионном отряде ГРУ РФ, дестабилизирующем Европу
NYT рассказала о диверсионном отряде ГРУ РФ, дестабилизирующем Европу
Табачники поддержали закон о налогообложении сигарет и требуют урегулирования IQOS и Glo
Табачники поддержали закон о налогообложении сигарет и требуют урегулирования IQOS и Glo
​В ДТП под Николаевом погибли два руководителя областного управления полиции
​В ДТП под Николаевом погибли два руководителя областного управления полиции
Александр Данилюк: "Я ушел из команды. Без альтернативы"
Александр Данилюк: "Я ушел из команды. Без альтернативы"
Кейс Пашинского и Переяславская Рада
Кейс Пашинского и Переяславская Рада
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Ровно во время несения службы застрелился полицейский

34-летний полицйеский проработал в органах внутренних дел 13 лет.

В Ровно во время несения службы застрелился полицейский
Архивное фото
Фото: www.mvs.gov.ua

В Ровно в ночь на 9 октября найден мертвым с огнестрельным ранением головы 34-летний инспектор дежурной части городского отдела полиции.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

"Во время несения службы коллеги старшего лейтенанта полиции услышали подозрительный звук, прозвучавший с недействующей комнаты для задержанных. Когда они прибежали, обнаружили дежурного без признаков жизни. По предварительным данным полицейский покончил жизнь самоубийством, совершив выстрел из табельного оружия. Мотивы совершенного выясняются", - говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование по предварительной правовой квалификации ч.1 ст.115 Уголовного кодекса. Сейчас определяется подследственность производства. Кроме того, работниками внутренней безопасности и отдела инспекции личного состава проводится служебное расследование.

Отмечается, что 34-летний полицйеский в органах внутренних дел проработал 13 лет, а в занимаемой должности дежурного - почти три года. У него осталась жена и двое малолетних детей.

Напомним, в сентябре в Харькове охранник исправительной колонии застрелился из автомата на смотровой вышке.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также