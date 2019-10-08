СБУ вывела на подконтрольную территорию сдавшегося работника "народной милиции ЛНР"

Суд освободил его от уголовной ответственности, т.к. он не совершал тяжких преступлений.

Служба безопасности Украины вывела на подконтрольную Украине территорию добровольно сдавшегося работника "Народной милиции" террористической группировки "ЛНР".

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Отмечается, что житель города Сорокино, служащий ремонтной роты так называемого "2-го армейского корпуса Народной милиции" добровольно отказался от участия в деятельности незаконных вооруженных формирований.

Мужчина рассказал, что вступил в ряды боевиков из-за материальных трудностей.

Правоохранители установили, что украинец не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершил тяжких преступлений. Также он предоставил следствию доказательства вооруженной агрессии РФ в Украине.

По решению суда он был освобожден от уголовной ответственности по ч.2 ст.258-3 Уголовного кодекса.

Напомним, в конце сентября контрразведка вывела с оккупированной территории и задержала боевика "ЛНР".