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После разведения войск ВСУ отойдут на позиции 2016 года, - Хомчак

Глава Генштаба рассказал, что разведение войск на Донбассе будет зеркальным.

После разведения войск ВСУ отойдут на позиции 2016 года, - Хомчак
Руслан Хомчак
Фото: пресс-служба президента

Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак рассказал, что разведение войск на Донбассе будет зеркальным, на расстояние одного километра от линии соприкосновения в обе стороны, при этом украинские военные отойдут на позиции, которые занимали три года назад.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

"Новые позиции украинских военных будут там, где они были в 2016 году, когда впервые произошло разведение сил в упомянутом районе. Подразделения ВСУ и в дальнейшем будут полностью контролировать ситуацию", - заявил Хомчак во время рабочей поездки в район проведения Операции объединенных сил.

В свою очередь министр обороны Андрей Загороднюк отметил, что украинские военные отойдут на расстояние, которое в случае нарушения договоренностей боевиками, позволит ВСУ сразу же вернуться обратно.

"Для этого созданы все предпосылки, разработан соответствующий план с учетом именно такой ситуации", - отметил министр обороны и добавил, что координаты мест разведения есть в Минских соглашениях, они были нанесены еще в 2014 году.

Напомним, 1 октября в Минске договорились о разведении войск в Петровском и Золотом в Луганской области. Разведение должно было начаться 7 октября, но его перенесли из-за обстрелов со стороны пророссийских боевиков.

Теперь необходимо ждать следующий период в 7 дней, который должен подтвердить, что у сторон серьезные намерения. Если разведение сил начнется, но не будет выполняться, то ВСУ вернутся на свои позиции.

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