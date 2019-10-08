Коммунальное предприятие "Киевпастранс" представило свой новый талисман - "Киевпастрансформер".

Об этом сообщил в фейсбуке генеральный директор предприятия Дмитрий Левченко.

По его словам, "Киевпастрансформер" - это "символ необратимости изменений в сфере столичного наземного общественного транспорта". Левченко также отметил, что человек не должен конкурировать с роботом - вместо этого нужно быть партнерами.

Фото: Київпастранс

"Киевпастрансформер - как alter ego каждого из нас, от генерального директора… до каждой отдельно взятой личности, которая присоединилась к разработке проекта трансформации компании. Я называю их командой Киевпастрансформеров", - рассказала руководитель службы по связям с общественностью КП Ольга Бледная.

Сейчас "Киевпастранс" ищет партнеров для изготовления линейки трансформеров-коммуникаторов.

Напомним, с 1 ноября "Киевпастранс" ликвидирует должность кондуктора.