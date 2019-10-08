Кейс Пашинского и Переяславская Рада
Кейс Пашинского и Переяславская Рада
В Черновцах умерли сиамские близнецы, которые родились в ночь на 28 сентября
В Черновцах умерли сиамские близнецы, которые родились в ночь на 28 сентября
Турчинов пришел на суд к Пашинскому
Турчинов пришел на суд к Пашинскому
​Украинская актриса Марина Куклина умерла
​Украинская актриса Марина Куклина умерла
Бывшего тренера Усика и Владимира Кличко избили и сломали лицевую кость во время церемонии взвешивания его подопечной
Бывшего тренера Усика и Владимира Кличко избили и сломали лицевую кость во время церемонии взвешивания его подопечной
Игорь Клименко: «Полиция в политике принимать участие не будет»
Игорь Клименко: «Полиция в политике принимать участие не будет»
Азаров прослезился во время интервью об Украине
Азаров прослезился во время интервью об Украине
Печерский районный суд Киева арестовал Пашинского
Печерский районный суд Киева арестовал Пашинского
Зеленский приказал упростить въезд и выезд из ОРДЛО и перемещение товаров на оккупированные территории
Зеленский приказал упростить въезд и выезд из ОРДЛО и перемещение товаров на оккупированные территории
ГлавнаяОбществоПроисшествия

​В Хмельницкой области мужчина случайно застрелил знакомого, стоявшего у мишени

Ему объявлено о подозрении по статье "убийство по неосторожности".

​В Хмельницкой области мужчина случайно застрелил знакомого, стоявшего у мишени
Фото: www.turotziv.com

В Хмельницкой области полицейские объявили о подозрении 64-летнему мужчине, который по неосторожности застрелил своего знакомого.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Происшествие случилось в воскресенье, 6 октября, около 14:30 на пустыре возле села Россоша.

"Предварительно установлено, 46-летний пострадавший вместе с подозреваемым на пустыре возле села Россоша занимались пристрелкой оптического прицела охотничьего карабина, в ходе чего последний случайно попал в голову знакомому, который стоял у мишени", - сообщили в полиции.

Сейчас мужчине объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса (убийство по неосторожности). Санкция статьи предусматривает от 3 до 5 лет ограничения или лишения свободы.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в январе прошлого года с Сумской области на охоте застрелили заместителя главы районной администрации.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также