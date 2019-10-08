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В Луганской области протестуют горняки шахт "Новодружеская" и "Горная"

Горняки требуют выплатить им зарплаты.

В Луганской области протестуют горняки шахт "Новодружеская" и "Горная"
Фото: пресс-служба президента

В Луганской области бастуют горняки шахт "Новодружеская" и "Горная", требуя выплатить долги по зарплате. Со второй половины дня к ним готовы присоединиться коллеги из шахты им.Г.Капустина. Об этом на фейсбуке сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Сегодня в первую смену прекратили добычу угля горняки ОП "Шахта "Новодружеская", которая входит в состав ПАО "Лисичанскуголь". Они отказываются приступать к работе, требуя погашения задолженности по заработной плате", - сказано в сообщении.

Горнякам трех шахт этого объединения задолжали 120 миллионов гривен.

На шахте "Горная" ГП "Первомайскуголь" горняки не спускаются в забой уже вторые сутки. У них аналогичное требование  - погашение по задолженности зарплаты.

"Шахтеры настроены решительно. А потому, если им в ближайшее время не заплатят заработанное тяжелым трудом, протестные действия они готовы перенести в столицу", - подчеркнул Волынец.

Напомним, на протяжении 2016 - 2018 годов в Украине действовала методика "Роттердам+", согласно которой стоимость угля определялась на основе импортного паритета (базисом был индекс API2 европейского угольного хаба "Амстердам-Роттердам-Антверпен"). Применение формулы "Роттердам+" приблизило цены угля, добытого госшахтами, к реальному рыночному уровню. Согласно информации М.Волынца, за 2016-2018 годы благодаря формуле "Роттердам+", дополнительные доходы госшахт составили около 10 млрд. грн. Действие "Роттердам+" прекратилось 1 июля 2019 года, когда в Украине был введён свободный рынок электроэнергии.

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