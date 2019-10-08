В Украине запустили сервис по мониторингу госпредприятий

В Украине запустили открытый сервис по мониторингу изменений в государственных предприятиях. Об этом на фейсбуке сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

"Мы запустили вместе с Opendatabot новый сервис. Он сделает наше государство прозрачней. Как вы знаете, в нашей стране много государственных предприятий. Слишком много. Если быть точным, 3654 штуки", - отметил Дубилет.

Министр напомнил, что на прошлой неделе Рада приняла закон, который открывает возможность для приватизации госпредприятий (кроме нескольких).

"Так вот, теперь каждый гражданин/журналист/активист может начать мониторить изменения, которые происходят со всеми этими компаниями — смена собственников, руководства, налогового статуса, судебные дела и т.д.", - подчеркнул Дубилет.

Для использования сервиса необходимо открыть в Telegram, Viber или Facebook Opendatabot и просто написать “Державні компанії”. При любом изменении в мессенджер будет присылаться уведомление. "Госпредприятия — это наша общая собственность. За ней надо приглядывать", - добавил Дубилет.

Напомним, 3 октября Верховная Рада приняла законопроект о защите права собственности. Основная цель законопроекта – снизить количество рейдерских захватов, фактически довести его до абсолютного нуля, и снизить затраты собственников корпоративных прав и недвижимости для защиты права собственности.