В Вышгороде ликвидировали лабораторию по изготовлению амфетамина

В частном доме изъяли килограмм марихуаны, оборудование и 150 грамм готового амфетамина.

В Вышгороде Киевской области полицейские ликвидировали лабораторию по изготовлению амфетамина. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции Киевской области.

kv.npu.gov.ua

Фото: kv.npu.gov.ua

Наводка о существовании нарколаборатории поступила от неравнодушных граждан.

При проведении обысков, в одном из частных домов Вышгорода полицейские изъяли килограмм марихуаны, а также разнообразное химическое оборудование, ингредиенты, необходимые для изготовления амфетамина и 150 грамм уже готового «продукта».

Фото: kv.npu.gov.ua

Фото: kv.npu.gov.ua

Полицейские задержали подозреваемых мужчину и женщину. Они находятся в изоляторе временного содержания.

Изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз.

По факту незаконного хранения наркотических веществ и их изготовление открыты уголовные производства по ч.3 ст. 309 и по ст. 313 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Напомним, в сентябре в Николаеве задержали "закладчиков", которые прятали наркотики в настоящие орехи. Во время обысков правоохранители изъяли более кг амфетамина, 150 подготовленных закладок, 150 таблеток экстази, 77 марок ЛСД, каннабис, соли, прекурсоры, другие наркотические вещества, а также банковские карточки и деньги. Стоимость изъятого – более миллиона гривен.