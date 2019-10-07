В Черновцах умерли сиамские близнецы, которые родились в ночь на 28 сентября
В Черновцах умерли сиамские близнецы, которые родились в ночь на 28 сентября
Азаров прослезился во время интервью об Украине
Азаров прослезился во время интервью об Украине
Игорь Клименко: «Полиция в политике принимать участие не будет»
Игорь Клименко: «Полиция в политике принимать участие не будет»
​Украинская актриса Марина Куклина умерла
​Украинская актриса Марина Куклина умерла
Лікар може сісти або Про що нам нагадує історія хірурга-трансплантолога Олега Котенка
Лікар може сісти або Про що нам нагадує історія хірурга-трансплантолога Олега Котенка
Александр Данилюк: "Катализатором выступила ситуация вокруг "Приватбанка"
Александр Данилюк: "Катализатором выступила ситуация вокруг "Приватбанка"
На Майдане прошло вече против "формулы Штайнмайера" (обновлено)
На Майдане прошло вече против "формулы Штайнмайера" (обновлено)
Богдан считает, что акции против капитуляции проплаченные
Богдан считает, что акции против капитуляции проплаченные
На Майдане объявили о создании движения сопротивления капитуляции
На Майдане объявили о создании движения сопротивления капитуляции
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Полиция назвала четыре версии крушения Ан-12

Это могла быть ошибка пилота или командно-диспетчерского пункта, техническая неисправность самолета, либо неблагоприятные метеоусловия.

Полиция назвала четыре версии крушения Ан-12
Фото: facebook/Головне управління ДСНС України у Львівській області

Полицейские отрабатывают четыре версии катастрофы самолета Ан-12, которая произошла под Львовом 4 октября. Об этом сообщается в пресс-центре Нацполиции Львовской области.

Об этом на брифинге рассказал замначальника следственного управления ГУ Национальной полиции во Львовской области полковник полиции Андрей Кумечко.

"Сейчас отрабатываются следующие версии причин авиакатастрофы: ошибка пилота, ошибка командно-диспетчерского пункта, техническая неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия. Полицейские изъяли бортовой самописец самолета, документацию и направили их на соответствующие исследования. По производству также назначен ряд экспертиз, которые позволят окончательно установить причины произошедшего. Кроме того, как только позволит их состояние здоровья, мы опросим членов экипажа", - рассказал Кумечко.

Он также заявил, что это был плановый рейс, а самолет перевозил груз поперечных усилителей дверей и крыши к автомобилям "Рено".

Напомним, на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Львов", в селе Сокольники совершил аварийную посадку на грунт транспортный самолет Ан-12. В результате крушения погибло пять человек, трое травмированных.

Самолет принадлежит авиакомпании Ukraine Air Alliance, он выполнял рейс из испанского города Виго в Стамбул и должен был сесть во Львове на дозаправку. Сегодня сообщалось, что этой авиакомпании приостановили сертификат на полеты.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также