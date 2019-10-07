Игорь Клименко: «Полиция в политике принимать участие не будет»
Игорь Клименко: «Полиция в политике принимать участие не будет»
​Украинская актриса Марина Куклина умерла
​Украинская актриса Марина Куклина умерла
Александр Данилюк: "Катализатором выступила ситуация вокруг "Приватбанка"
Александр Данилюк: "Катализатором выступила ситуация вокруг "Приватбанка"
Азаров прослезился во время интервью об Украине
Азаров прослезился во время интервью об Украине
На Майдане прошло вече против "формулы Штайнмайера" (обновлено)
На Майдане прошло вече против "формулы Штайнмайера" (обновлено)
Богдан считает, что акции против капитуляции проплаченные
Богдан считает, что акции против капитуляции проплаченные
Зеленский исключил сокращение льгот участникам боевых действий
Зеленский исключил сокращение льгот участникам боевых действий
На Майдане объявили о создании движения сопротивления капитуляции
На Майдане объявили о создании движения сопротивления капитуляции
Лікар може сісти або Про що нам нагадує історія хірурга-трансплантолога Олега Котенка
Лікар може сісти або Про що нам нагадує історія хірурга-трансплантолога Олега Котенка
ГлавнаяОбществоЖизнь

Суд оставил без рассмотрения иск братьев Кличко к каналу "1+1"

Мэр Киева заявил, что будет дальше добиваться справедливости.

Суд оставил без рассмотрения иск братьев Кличко к каналу "1+1"
Виталий и Владимир Кличко
Фото: facebook/Кличко - мер

Подольский суд Киева оставил без рассмотрения иск братьев Кличко к каналу «1+1». Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко у себя на фейсбуке.

«Друзья! Лжецам и манипуляторам, оказывается, ответственность не светит?! Подольский райсуд Киева оставил без рассмотрения мой и брата иск к каналу 1 + 1, по защите нашей чести и достоинства. Иск мы подали через грязную ложь и манипуляции, которые телеканал регулярно вываливает на зрителей», - сказано в сообщении мэра.

Он также выразил свое возмущение, что в правовом государстве такого быть не должно и подчеркнул, что будет добиваться справедливости.

«И как такое может быть в правовом государстве, когда граждане обращаются в суд, а суд странным образом уклоняется от выполнения своих функций? Тем более, после того, как судья сначала пытается взять самоотвод по делу. Но скажу одно: я буду добиваться справедливости», - подчеркнул Кличко.

Напомним, о иске на канал «1+1» сообщалось 6 июля. Кличко утверждал, что против него развернута широкая кампания по дискредитации. Кроме того, он отмечал, что владелец телеканала Александр Ткаченко заинтересован в увольнении главы КГГА, чтобы занять его должность, что сказывается на ангажированности сюжетов канала.

24 июля Офис президента Владимира Зеленского обратился к Кабинету министров с просьбой внести представление на увольнение Кличко с должности главы КГГА. Ранее глава ОП Андрей Богдан пригрозил Кличко разделением должностей мэра Киева и главы КГГА. В ответ на это мэр пригрозил инициировать внеочередные выборы главы столицы.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также