В Черновцах умерли сиамские близнецы, которые родились в ночь на 28 сентября

Из-за имеющихся патологий шансов на жизнь у них не было.

В Областной детской больнице города Черновцы умерли сиамские близнецы, которые родились в ночь на 28 сентября.

Эту информацию подтвердил местному изданию "Проминь" главврач больницы Николай Чепель.

По его словам, маленькие девочки умерли в субботу вечером.

Дети находились на искусственной вентиляции легких и из-за имеющихся патологий шансов на жизнь у них не было.

Напомним, в Черновцах в ночь на 28 сентября родились сиамские близнецы - у девочек было одно тело, но две головы.

У роженицы - жительницы Черновицкой области - это была первая беременность. Сиамские близнецы были диагностированы у нее внутриутробно, но женщина по собственным убеждениям отказалась от прерывания беременности.

Вероятность рождения сиамских близнецов составляет приблизительно один случай на 200 тыс. родов. Около половины таких детей рождаются мертвыми. Из родившихся живыми выживают до 25%. Около 75% случаев сиамские близнецы имеют женский пол.

В последний раз сиамские близнецы в Украине родились в мае 2012. Девочки, которые срослись грудью, прожили всего пять дней.