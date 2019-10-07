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На шахте в Торецке произошел пожар, жертв нет

На поверхность были выведены 212 горняков.

На шахте в Торецке произошел пожар, жертв нет
Фото: 5 канал

В воскресенье, 6 октября, на шахте государственного угледобывающего предприятия "Торецкуголь" (Торецк, Донецкая область) произошел пожар.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Сообщение о возгорании на горизонте 1 026 м поступило в службу спасения в 7:15. На поверхность были выведены 212 горняков. Работа шахты временно приостановлена.

Пожар тушили три отделения Государственной военизированной горноспасательной службы.

Жертв и пострадавших нет. По факту пожара ведется расследование.

Напомним, ранее, 4 октября, в оккупированном Донецке на шахте им. Скочинского произошел взрыв, погиб один сотрудник шахты

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