На шахте в Торецке произошел пожар, жертв нет

На поверхность были выведены 212 горняков.

В воскресенье, 6 октября, на шахте государственного угледобывающего предприятия "Торецкуголь" (Торецк, Донецкая область) произошел пожар.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Сообщение о возгорании на горизонте 1 026 м поступило в службу спасения в 7:15. На поверхность были выведены 212 горняков. Работа шахты временно приостановлена.

Пожар тушили три отделения Государственной военизированной горноспасательной службы.

Жертв и пострадавших нет. По факту пожара ведется расследование.

Напомним, ранее, 4 октября, в оккупированном Донецке на шахте им. Скочинского произошел взрыв, погиб один сотрудник шахты