В оккупированном Донецке произошёл взрыв на шахте Скочинского

В оккупированном Донецке на шахте им. Скочинского произошел взрыв, погиб один сотрудник шахты. Об этом сообщает ресурс «Остров» со ссылкой на так называемое «Министерство угля», действующее на оккупированной территории.

"4 сентября, в 9:27, на территории, прилегающей к промышленной площадке поверхностного комплекса ОП «Шахта им. А.А. Скочинского» … произошел взрыв неустановленного предмета. В результате погиб сотрудник шахты 1964 года рождения", - сказано в сообщении.

Фото: ostro.org

По данным издания, взрыв произошёл из-за детонации взрывчатки на шахте. Отмечается, что взрыв не повлиял на работу угледобывающего предприятия. Шахта им. Скочинского работает в штатном режиме.

Напомним, в июне на шахте «Центральная» возле города Торецка в Донецкой области в результате обрушения породы погиб горняк. На глубине 1146 метров произошел внезапный выброс угольно-газовой смеси. Всего в шахте на момент инцидента работали 119 людей.